國中兒孝順送按摩器！單親爸一打開「粉色棒狀物」尷尬了：我該用嗎？

▲這是臉部按摩器！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「我不會用的！」桃園一名爸爸突然收到國中兒子送的禮物，他開心地趕緊打開一看，竟然是「長型震動棒狀物」，讓他瞬間整個人都傻了；雖然包裝上主打「臉部按摩」，但他越看越覺得怪怪的，讓他超崩潰掙扎該不該使用。

從男網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，粉紅色包裝上還寫著「The man instantly」、「The fire of your love」立刻燃燒愛火，暗示性十足，但上方貼著一張黃色標籤「臉部按摩器」，瞬間打破各位的奇怪幻想，這是拿來按摩臉頰的！

男網友在貼文上寫下，國中兒子夾到這個臉部按摩器送給他的，因為他是單親爸爸，也不能給媽媽用，而且他也不是粉紅控，絕對不會用的，「請問廢友知道使用注意事項嗎？」

▲之前也有一名男網友誤會女友偷偷來，結果這一台是「洗臉機」。（圖／爆怨公社）

網友看了紛紛留言笑說，「確定這是用在臉部嗎XD」、「在路上也可以拿出來用」、「這不是阿姆斯特朗旋風噴射阿姆斯特朗砲嗎，完成度真高啊喂」、「X頭也是臉部嘛，哈哈哈」、「可以按摩懶蛋」、「兒子英文不好」。

但也有人認為兒子是在暗示爸爸，「兒子希望娶新媽媽」、「兒子很貼心，給你拿去幫他找新媽媽」、「其實是要爸爸趕快交一個女朋」、「嗯......兒子蠻孝順的」、「兒子的孝心，你不拿來按摩臉部怎麼說的過去」；不過，也有人認為這是真的按摩器，「這是肩頸按摩器」、「+1原本用途是按摩肩頸的」。

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