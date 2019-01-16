管中閔上任8天遭彈劾　王定宇：「恥」這個字認不認識

▲王定宇質疑管中閔如還有羞恥心，要如何繼續坐在校長的位置上。（資料圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

台大校長管中閔上任8天就被彈劾，立刻引起政治、教育界正反兩極評論，有人認為彈劾理由於法不合，不過也有人要他自己請辭。民進黨立委王定宇在臉書表示，管爺全部領了190萬，這是兼職兼差兼愛財了吧，「現在就看看自己對『恥』這個字，認不認識怎麼寫了？」

監察院昨（15）日通過彈劾管中閔，因管中閔擔任政務委員、經建會及國發會主委期間，在《壹週刊》匿名寫評論，以獲取年約65萬元的兼職報酬，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴，違失情節重大。王定宇下午隨即在臉書貼出「最新號外好消息」，提醒一年領13個月65萬元的稿酬，這不是兼職，是什麼？

▲台大校長管中閔上任8天就被彈劾。（圖／記者徐斌慎攝）

王定宇認為，管公職任內為周刊寫稿每月領5萬元，65萬元稿費包含年終獎金，連前總統馬英九提名的監委都有人投了贊成票，顯見管中閔違法兼職「鐵證如山，無法漠視」，接下來要看公懲會如何處理，如果管還有羞恥心是要如何坐在校長位置上。文末，他更直批，「另一個丟臉的傢伙叫葉俊榮」。

事隔一天，王定宇再批，管爺是當部長，竟然固定匿名寫稿，寫的還是依法不可以跟業務相關的文，雜誌社還會每月預扣所得稅，除了每月固定跟雜誌社領5萬，還有曾經一年領13個月。他問，「這是領年終獎金嗎？全部領了190萬，這是兼職兼差兼愛財了吧！」

文末，王定宇直言，現在就看看自己對「恥」這個字，認不認識怎麼寫了？