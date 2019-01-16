曾留學台灣、會說中文　民主黨「反川議員」陸天娜宣布角逐2020總統大位

▲民主黨籍聯邦參議員陸天娜宣布投入2020年總統大選。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普2020年尋求連任之路再添對手！民主黨籍聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）今天宣布將角逐2020年總統大位。陸天娜大學主修中文，曾經在台灣、北京、香港留學，精通中文，支持「#MeToo」運動，也是著名的「反川普」大將。陸天娜表示，「我將參選美國總統，因為作為一個母親，我要像保護自己的孩子一樣，捍衛美國的所有孩子。」

陸天娜接受美國哥倫比亞電視台（CBS）著名脫口秀節目「深夜秀」（The Late Show）專訪時，向主持人寇伯特（Stephen Colbert）表示，將全面投入2020年美國總統大選，她甚至列出了所有作為總統要解決的問題，包含為家庭提供更好的醫療保健、改善公立學校，對抗種族歧視，並匯集各方意見，為處理聯邦政府局部停擺尋求共識。陸天娜表示，她已經計畫本周末在愛荷華州展開第一波選舉造勢活動。

A collector’s item for @SenGillibrand #LSSC pic.twitter.com/RBGDxMGAKE — The Late Show (@colbertlateshow) 2019年1月16日

2009年陸天娜接替出任國務卿的希拉蕊（Hillary Clinton），成為第2位擔任紐約州聯邦參議員的女性。她致力於校園、軍隊、職場性騷擾、婦女工作權益等議題上，她也力挺#MeToo運動，2017年民主黨重量級聯邦參議員佛蘭肯（Al Franken）爆出性騷擾醜聞時，陸天娜是第1個跳出來要求佛蘭肯辭職負責的參議員。政治顧問兼風險投資家圖斯克（Bradley Tusk）指出，「陸天娜替自己打造了非常好的政治舞台，她非常善於理解媒體、解讀選民與捐款者，並將這些風向全部轉往自己需要的方向。」

陸天娜對於角逐總統大位早有準備，《紐約時報》報導指出，她在期中選舉時非常「節省用錢」，至少留下了1070萬美元（約台幣33億元）的競選經費。近2年陸天娜也積極向左派靠攏，也成為砲火最猛烈的「反川普」大將之一，她多次反對川普政府提出的任何法案，2017年時，她再度要求川普請辭，川普同時在推特發文回嗆，「陸天娜只不過是舒默（Chuck Schumer）的馬屁精，根本無足輕重。」

不過，陸天娜忽左忽右搖擺不定的立場，可能成為她競選路上的絆腳石。她早期擔任聯邦眾議員時，實際上是非常「右派」的，不但支持擁槍、反對移民，甚至希望將英文成為美國唯一官方語言。有人說她選擇向左移，只是在替自己鋪路，討好選民而已。