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強化社會安全網　黃偉哲：期待中央能提供更多資源挹注

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▲台南市長黃偉哲希望中央能提供更多資源挹注，強化社會安全網。（圖／記者林悅攝）

▲台南市長黃偉哲希望中央能提供更多資源挹注，強化社會安全網。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲16日指出，近來虐童事件國人相當重視，所以防微杜漸或深入輔導是我們努力的目標，將來台南市會投入更多資源，與中央在社福的道路上並肩作戰，但希望中央能提供更多資源挹注。

強化社會安全網地方政府溝通說明會，巡迴至台南市，由衛福部保護服務司林維言司長及專家學者輔導團召集人趙善如教授等，與台南市政府相關局處共同研商，檢視現有執行方式，並提供專業諮詢與資源挹注。

黃偉哲市長表示，台南市的長照據點都是超前部署，數量跟品質相比其他縣市都更多也更好，這也是台南歷任縣市長積極主動所做的努力，對於社會福利工作品質的提升有非常多的建樹；此外，近來虐童事件或家暴事件佔據大幅新聞版面，可見國人、社會對此相當重視，這部分也是未來台南市要努力加強的，如何能夠減少，而且在事情演變成重大社會新聞事件之前，就防微杜漸或是深入去輔導，這是我們努力的目標，也會投入更多的資源持續努力。

黃偉哲市長也期待中央能夠提供更多的補助，他說台南目前建置10處的社會福利服務中心，在中央協助下多進用4位社工督導以及47位社工，針對經濟弱勢家庭、身心脆弱家庭提供關懷服務，但是其實人力仍需要再加強，尤其本案自籌比率還是相當高，希望衛生福利部能納入行政人力、設備及業務費補助，並降低自籌之比例，同時長期提供人事費用之補助，以持續推動社會安全網。

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關鍵字：社會安全網,黃偉哲,資源,挹注

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