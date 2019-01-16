台南女嬰遭虐死　網灌黃偉哲FB：先關心生命，再提倡狗屁倒灶的事





▲女嬰遭母親及同居人凌虐致死，全身遍體麟傷。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

政治中心／綜合報導

台南市15日深夜驚傳一名年僅1歲大的小女嬰，疑似因為打翻牛奶，遭到18歲薛姓母親和一名李姓男性友人虐待致死，引起民眾怒火，跑到台南第五分局外進行手機直播，卻遭到警察驅離，讓觀看直播的網友更加憤怒，跑到台南市長黃偉哲臉書底下留言，要求黃偉哲重視此事。

關於虐死女嬰事件，院方在初步檢傷後，發現女嬰全身滿是瘀傷，大腿整片烏黑紅腫，且身體還有多處疑似被美工刀切劃的刀傷，幾乎可以說是體無完膚；在警方介入調查後，女嬰生母則辯稱，因孩子難以管教、哭鬧不斷，才會隨手拿起「不求人」管教，孰料打完後孩子就昏厥失去意識，才將她緊急送往醫院急救，並不知道女兒會因此死亡。

▲台南女嬰遭虐死，憤怒民眾包圍警局。（圖／記者林悅翻攝）

警方指出，涉嫌虐嬰的生母日前與丈夫離婚，女嬰歸由母親撫養；生父友人透露，先前就曾耳聞女嬰遭到虐打，但生父卻因沒有監護權，因此難以介入，直到15日晚間接獲醫院通知，才知道女兒疑似遭虐致死。

由於前幾日才發生新北惡爸因為肉圓沒加辣，進而爆打妻小事件，隔沒多久又再傳出虐死嬰兒案件，使社會大眾怒火難消，開始有群眾於清晨聚集在台南第五分局外進行手機直播，想要找嫌犯算帳，卻被警察要求關閉手機直播、離開現場，雙方發生爭執。

民眾被警方勸離後，網友跑到黃偉哲臉書粉絲專頁留言，「市長啊 虐兒事件在台南發生了 希望你能重視這個事件 嚴懲那四個虐死小孩的人」、「市長，你的縣發生打死一歲小孩，請你快處理」、「可以先關心生命安全問題，再來提倡其他的建築警戒之類的狗屁倒灶的事情嗎市長」、「你如果有魄力處理這件事情，才會令人尊敬」、「你轄下的警察把虐童致死案鬧大了」、「請問市長台南市現在是戒嚴了嗎？」但截至記者11時14分截稿前，黃偉哲仍沒有回覆此事。

▼網友跑到黃偉哲臉書下留言。（圖／翻攝自黃偉哲臉書粉絲專頁）