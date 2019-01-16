1歲女童遭虐死　黃偉哲：台南市虐童零容忍　這案不是一天二天

▲台南市長黃偉哲16日在市政會議上，宣示台南為虐童零容忍的城市，市府一定要提出相關的作為。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市15日驚傳歲女童遭親生母親虐死案件，台南市長黃偉哲16日在市政會議上指出，這次發生親生母親虐死自己小朋友案件，他深表遺憾，他宣示台南作為一個虐童零容忍的城市，市府一定要提出相關的作為。

黃偉哲市長說，警方案發後偵辦當然是要嚴肅處理，但是也呼籲市民朋友，當然事前發生任何不尋常的跡象，或是發生任何這個虐童的情形，請讓我們警察機關，請讓我們的社政機關，請讓我們的教育機關，能夠提早知道、提早因應。

黃偉哲說，市府會加強老師及社工的訪視，對一些高風險家庭，但是最重要的是街訪鄰居的及時反映，因為這樣才是才能夠全時、全天候的了解是不是有虐童的發生，從這次看到的小朋友她身上傷痕累累，很多舊的傷痕，就可以知道這種事情發生不是一天兩天了，所以我們為了要讓下一個可能的虐童案不再發生，為了要防患於未然，市府呼籲社會大眾站起來，與其在警察局前去追打嫌犯，不如在事前就已經看到有一些不尋常的徵象，趕快讓社政以及讓政府能夠知道，讓警察機關能夠知道，大家一起攜手來打造一個零虐童的城市。