市長好！賴清德回台南了「笑著吃蔥肉餅」　鄉親包車接、黃偉哲門口獻花

地方中心／台南報導

「市長好！」賴神回來了！前行政院長賴清德14日完成交接，揮別行政院，台南鄉親包遊覽車北上接他返鄉，約晚上6時30分左右抵達住家巷口，市長黃偉哲率昔日賴市府團隊官員在路邊等候，上前獻花致意，立委參選人郭國文也特別送上蔥肉餅跟珍珠奶茶，賴笑著道謝，直說好吃「懷念的台南的滋味」。

賴清德卸下行政院長公職，14日下午搭車返回台南，一見他下車，黃偉哲準備了花束，由副市長王時思代表獻花，現場還有多名昔日賴市府官員、市議員呂維胤、參選立委補選的郭國文等人，開心地不停喊著「市長好」，紛紛上前歡迎，一路跟著送到家門口。

▲賴清德回台南了！鄉親包車接、黃偉哲門口獻花：我們給他溫暖。（圖／記者洪正達翻攝）



賴清德一一握手感謝，直說很高興回到台南，之後會休息一段時間，多看點書，「回家的感覺很好很溫暖，氣候溫暖、人情也溫暖。」被問到明天早餐最想吃什麼？他回說「台南小吃美食都很懷念」，也有在臉書PO文歡迎大家來台南玩，尤其過年來走春。

隨後郭國文送上準備好的蔥肉餅、珍奶，是賴清德喜歡的小吃，他當場品嘗，笑著直說好吃。對於外界有人稱賴回台南取暖，黃偉哲表示，「賴清德不需要取暖，是我們要給他溫暖」。