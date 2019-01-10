　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節國道疏運出爐！西部北上高乘載首度改下午　0-5時夜間免收費

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

國道,車潮,塞車,交通,汽車,高速公路（圖／記者季相儒攝）

▲高公局公布今年春節9天連假國道疏運措施。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假長達9天，高公局10日公布國道疏運措施，其中，在2月2日至10日，每日0至5時國道全線暫停收費，另外，因應春節連假北返車流多集中在初三、初四，高公局規劃國1、國3北上高乘載管制時段由過去上午時段，調整為初三、初四下午13至18時，把尖峰時段留給高乘載用路人，並管制1-2人車輛提早在上午出發，強化分流。

▲▼高公局交管組組長卓明君。（圖／記者賴文萱攝）

▲高公局交管組組長卓明君說明春節9天連假，國道車流旅次分析。（圖／記者賴文萱攝）

高公局交管組組長卓明君表示，除夕之前都會陸續出現南下車流，今年大年初一是連假第四天，初一到初二會有出遊、回娘家車潮，其中南下最大量落在初二，初三初四則是北返車流量最大的時候，雙向最大量為初三，可能再創新高，雙向估140百萬車公里。反而2/10收假日，預估民眾已分流準備回到崗位，整體交通量估不會造成壅塞。

這次疏運措施中，比較不同的是，由於初三初四北上車流量大，過去西部北上高乘載管制時段以往都在上午9點到下午2點，但高公局分析數據，北返車流多集中在下午路段出發，因此這次改為13-18時，將尖峰時段提供給高乘載車輛使用，讓非高乘載車輛改用上午時段北返，嘗試強制分流。

▲▼高公局副局長吳木富。（圖／記者賴文萱攝）

▲高公局副局長吳木富建議，想避開北返車潮，可選擇在年初三四上午就出發，或者等到初五六再北上。（圖／記者賴文萱攝）

高公局副局長吳木富補充，根據以往經驗，年初三中午以前幾乎都是南下車流，但中午過後北上車流就會增多，因此初三會是雙向車流量最高的一天。今年首度實施西部北上高乘載管制時段從早上改為下午，初步可以從交通量差異來做比較，但實際分流效益，仍待後續觀察。

他也建議，北返車輛想避開塞車有2選擇，第一，在初三四上午就出發北上，另外，就是避開初四北上高峰，根據經驗，長假期的後兩天交通量會比較低，因為民眾多會選擇提早回來返回工作崗位，因此用路人也可以選擇等到初五六再往北會比較不塞。

▲▼國道一號,國一,中山高速公路,台北市,交通疏運。（圖／記者季相儒攝）

▲今年春節連假長達9天，高公局規劃多項疏運措施。（圖／記者季相儒攝）

108年春節連假國道疏運措施

一、入口高乘載管制
(一) 108年2月5日(初一)至7日(初三)7至12時，實施國5南港系統至坪林，各交流道之南向入口匝道高乘載管制。
(二) 108年2月7日(初三)及8日(初四)13至18時，實施國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口匝道高乘載管制。
(三) 108年2月7日(初三) 至10日(初六)14至21時，實施國5蘇澳至頭城，各交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

二、入口匝道封閉
(一) 108年2月5日(初一) 至7日(初三)0至24時，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道。
(二) 108年2月7日(初三) 至9日(初五)0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北上入口、國3竹南、烏日北上及名間雙向入口匝道。

三、收費措施
(一)單一費率：108年2月2日至10日，國道全線採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程。
(二)路段差別費率：108年2月2日至10日，國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。
(三)暫停收費：108年2月2日至10日，每日0至5時國道全線暫停收費。

四、開放路肩
(一)現有開放路肩措施照常實施。
(二)108年2月2日至10日，增加開放路肩路段與時段供小型車行駛如附表2。
(三)如遇壅塞，員警亦可依據交通狀況機動權宜指揮車輛行駛路肩，並通知交控中心發布相關資訊。

五、入口匝道儀控
(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之入口匝道儀控管制。
(二)另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
(三)針對10個重點路段實施精進式匝道儀控。(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向鶯歌系統至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。)

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控
假期間視國5北上交通狀況機動開放宜蘭至頭城北上路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

ET快訊
兄妹譏「請看護多不孝」！她被病母綁半輩子　醫院廁所輕生
30年歷史「熱巧克力」要下架了　麥當勞曝停售原因

關鍵字：國道,高速公路,夜間免收費,高公局,春節連假

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶起來！釜山機票單程500元「北高都能出發」　9日起限時開賣3天

夢幻粉紅大爆發！武陵櫻花季初三登場　日限6千人、賞櫻專車1/17開搶

2019年第一場流星雨！周五每小時110顆流星大爆發　1/6還有日偏食

一張圖看一周天氣！北台濕涼3天探15℃　周四雨停「全台高溫25℃↑」　

下雨模式又ON！北北基發「大雨特報」　北台低溫15度濕冷到周三

影／搶到就飛！2019年初機票促銷懶人包　網曝戰績：過年4人沖繩來回1萬7

影／一級戰場倒數！高鐵凌晨12點開賣「春節車票」　快手搶票秘訣曝光

影／金門非洲豬瘟死豬「是大陸漂來的」　防疫亮紅燈海陸空備戰這樣做

更新／2019元旦颱「帕布」生成　週四前帶水氣再濕冷3天

2019旅遊補助上路！申請攻略懶人包　住宿省1千5、全台5千間旅宿適用

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

皮蛋豆腐怎麼吃！中部口味「全喇在一起」他聽呆　網激推：要試試

同1天2件！火腿腸、哈爾濱紅腸又驗出「非洲豬瘟」病毒

直擊／從未曝光！高鐵服勤員防身術秘辛　「6狠招」秒制伏歹徒

「韓粉」想像力爆發！揭「周子瑜」取名看齊韓國瑜...網傻眼：真的不是巧合

「雪花、霜降牛雙拼」送來長一樣　專家一招辨認...曝「肉品名稱店家自訂」

命案清理師／他棄百萬薪改行「臭屍工」！為保全屍　拿刮刀慢慢剷地上臉皮

進廁所驚呼：那麼臭！下秒門開了「他走出來道歉」　男大生崩潰哭：期末掰

春節國道疏運出爐！西部北上高乘載首度改下午　0-5時夜間免收費

提醒老媽沒餵狗！他Line狂洗本尊照「表情逐漸母湯」　最後1張太驚悚嚇尿

2018十大消費新聞公布！衛生紙之亂、中華電信499吃到飽奪冠亞

陸開放「港澳台居民」中小學教師資格　陸委會：透過管道關心

托嬰中心虐童引公憤...延燒幼兒園　家長哽咽：被網友肉搜恐嚇

澳網／種子籤出爐　台灣一姐謝淑薇位女單第28種子

聯邦政府繼續停擺將錯過引渡期　孟晚舟有望獲釋

選秀狀元換來的「敗投王」　米勒1年短約簽遊騎兵

華為Nova4注意了！紅米Note 7用上水滴屏、大電池跟4800萬畫素相機

溫朗東／白冰冰代言高雄的意義：「本土藍」回歸

泫雅化上「男友招牌」病嬌曬傷妝　雙腿緊夾E’Dawn同款放閃

入園前就被告知會「深度管教」！　家長力挺：主任跟小孩互動好

日職／火腿公布春訓行程　2月24日官辦熱身賽對巨人

生活熱門新聞

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋..

高三男畢典前慘死！告別7室友留..

甜點前猶豫半小時！母一轉念秒買..

尾牙抽中老闆照片！他怒撕毀結局..

完美撞名托嬰中心！特教師崩潰澄..

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆..

強冷空氣何時來？一張圖解答3問..

最正啦啦隊員曝光！IG帳號神到..

小灰車硬塞2格間！萬人教一招療..

他「3年沒抄過筆記」　現讀台大..

手伸「胸前狂摸」！他背後環抱巨..

女友開刀住院　他買胖老爹探病

養3年高背紅尾金翻肚！網：幫擋..

護理師拒加入家族事業遭準婆婆嗆

更多熱門

相關新聞

男高速公路突下車　狂追輪胎回來

美國德州高速公路上發生一起輪車分離的荒唐事件，一輛吉普車突然在路上爆胎，輪子也從車底直接滑出，滾了好幾公尺，然而一名身穿黑短褲的男子便追隨著輪胎跑，絲毫不顧當時高速公路上車子來來往往，又高速行駛，只為了追回他的寶貝輪胎。

國道通行費欠費達6.5億　高公局送強制執行

路牌變危險凶器　砸爆路過女駕駛

國道小貨車追撞大客車　駕駛不治　

轎車衝國道邊坡翻覆　駕駛壓車底喪命

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

女神半夜衝一蘭拉麵！

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

校花網戀外勞從沒見過面！婚前才知「對方是多金富商」

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面