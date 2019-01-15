蘇貞昌拜會立法院　王金平大讚柯建銘最有經驗又有耐心

記者翁嫆琄／台北報導

行政院長蘇貞昌上任第2天隨即到立法院拜會，下午與前立法院長、國民黨立委王金平會面。蘇貞昌希望能加強行政、立法兩院的溝通順暢，也希望立院能支持他。王金平則說，盼執政黨要多包容、尊重在野黨，他還大讚民進黨團總召柯建銘有經驗又有耐心，柯建銘則在一旁笑稱，「都跟你學的」。

蘇貞昌下午率副院長陳其邁、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊等人拜會王金平，蘇盼立法院能支持他，給他指點；王金平則舉自己過去的經驗，希望民進黨能尊重、包容在野黨的不同意見，讓朝野和諧，要透過「喬」來得到一致的意見，否則朝野都不和諧，就造成內耗，呼籲朝野未來都要有耐心，這樣議事應該會很順利。

他也特別恭喜陳其邁，說選後陳的表現「大家都說讚」，他要感謝蘇貞昌照顧他們的高雄子弟，陳其邁則只以微笑回應，蘇貞昌才說，陳其邁是「少年的(台語)」，跟立法院很熟悉，所以才拜託他擔任副手，陳也答應了。

另外，談到行政立法合作上，王金平則大讚柯建銘，還說「立法院經驗超過他的，no，沒半個！」更強調，柯建銘不只是經驗，還有耐心、認真，也一直有在研究法案、預算等，還會化解各種問題，柯建銘則笑回，「都跟你學的」。



蘇貞昌表示，之後若法案有問題，希望能請王金平指教，柯建銘則說，有法案都可以請教王，「國民黨立委都聽他的話」；王金平也回應，親民黨也可以，叫了就會一起來討論，但「時代力量你們就自己處理」，引發現場一陣爆笑。

▲蘇貞昌拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝，下同）