礦業法修法還在拖！詹順貴批蔡政府：原住民轉型正義是空話

▲ 環團舉行山上挖礦停不了、農地違章拆不掉記者會，呼籲執政黨正視台灣土地。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

前環保署副署長詹順貴、導演柯一正和多位環保團體代表今（13日）出面沉痛呼籲，礦業改革推動多年，《礦業法》更是紀錄片《看見台灣》導演齊柏林遺願，但至今延宕2年多，若執政黨在下週立法院臨時會，不把此案列優先法案並修正，那總統蔡英文說的原住民轉型正義都是空話。

立法院預計在下週進行第七會期的第一次臨時會，環團指出，這是最後一個會期，是很多關鍵法案最後能夠處理的時刻，擁有議程主導權的民進黨團，預計讓充滿爭議的《工廠管理輔導法》通過外，礦業法竟還卡在黨團協商，希望過去標榜環境保護起家的民進黨速審礦業法、嚴審工輔法。

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▲詹順貴（中）表示，礦業法沒修，蔡政府的原住民轉型正義就是空話。（圖／記者許展溢攝）

詹順貴說，今天是卸下環保署副署長第一次自己出面主動開記者會批判執政團隊，就是認為礦業法早就該修，當時前行政院長林全任內已承諾啟動該法修正工作，並表示針對水泥礦業要做政策環評，很遺憾的是，換個院長後，法案胎死腹中，甚至被杯葛。詹順貴認為，要檢視蔡政府原住民轉型正義，只要看礦業法有沒有修，就很清楚，若沒有，轉型正義就是空話。

「想到台灣土地，就會想到齊柏林」，柯一正說，看見台灣這部片剛剪接好時，齊柏林找他去看試片，有個畫面是各種色彩融在一起的河口，另一個是水泥廠挖掉整個山頭。齊柏林將台灣最美麗景色，和霸道汙染放在一起，是他的目的，如果大家還不能記取教訓、改變，那就沒希望。尤其要留下什麼給後代子孫，對他來說，是很重要問題。

▲柯一正（右）認為，大家還不能記取教訓、不能改變，那就沒希望了。（圖／記者許展溢攝）

主婦聯盟環境保護基金會副董事長鄭秀娟說，餐桌上的幸福跟土地息息相關，30幾年前因鎘米汙染、毒葡萄等就站出來要求政府正視，但土地問題至今仍看見，農田上不只種稻子，還要種農舍，把農地當做土地利益，甚至連違章工廠也要繼續讓他們生存，這不只犧牲農民土地，更重要的是犧牲大家的健康。

政治大學地政學系教授徐世榮說，在學校教的是土地政策、都市計畫，但教的很無力感，因為長期被譏笑，國家為了追求經濟成長，根本沒有未來將實施的國土計劃，時常用「目的事業主管機關」，如經濟部，霸凌「土地使用管理機關」如內政部。徐世榮不滿說，本來有相關法令要處理農地違章工廠，但土地使用跟管制部門長期被霸凌，讓追求國家永續發展變成一句空話。

▲徐世榮說，土地使用跟管制部門長期被霸凌，讓追求國家永續發展變成一句空話。（圖／記者許展溢攝）

公民基金會執行長李根政強調，礦業法走到最後一步，超過11次委員會審查、4次黨團協商，現在只看執政黨下週有無意志進行協商處理，更擔心的是，之後屆期若不連續，所有努力都付諸流水，且2年前蔡英文曾頒褒揚令給齊柏林，承諾要做礦業改革，至今總統府官方網站還能查的到。

最後大家高喊「山上挖礦要停止、農地違章要落日」，懇切呼籲，希望下週開始的臨時會，民進黨要積極面對環境法案，正視台灣土地問題。