口譯哥稱實領15萬　前外交官打臉：國家幫付房租還有配車

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）

記者翁嫆琄／台北報導

外交部長吳釗燮派機要、「口譯哥」趙怡翔擔任駐美代表處政治組長，一個月薪資可領近270K，引起「空降」爭議。趙怡翔12日凌晨澄清，扣除固定開銷後他是「實領15萬」。對此，駐紐西蘭前代表介文汲在臉書打臉表示，口譯哥所稱的補貼當地房租的正確名稱叫「房租津貼」，是在上述薪俸單之外的津貼，採實報實銷，「也就是口譯哥在華府租的房子是國家幫他付租金的。」

趙怡翔說，駐外的薪水雖然比在國內政府機關高，但是相對的，當地生活水準也會比較高，配偶也時常必須辭掉自己的工作，這一些，都是駐外人員敘薪時政府有設想到的，目前他的薪資，扣除美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金（外交部發的租金僅夠貼補部分）及其他固定開銷後，大概實領是15萬左右，但是來到美國，在沒有美國信用評比申請銀行貸款的狀況下，只能用現金購買二手車輛跟家具，因此還跟家人親友貸款72萬，一個月攤還6萬。

對此，介文汲指出，口譯哥說自己薪水扣除了美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅、補貼當地房租、外放衍生出的必要花費，實拿只有15萬台幣（約五千美金），「看後覺得他連自己的薪水有多少都搞不清楚，還敢白紙黑字地在臉書上發文，光這點就不夠資格作外交官了，更別說是駐美代表處政治組長這樣高階敏感的外交官了。」

他表示，駐外人員每月會收到ㄧ份薪俸單，會把應發金額及應扣金額一筆一筆列的清清楚楚的。其中應發金額包括薪俸、主管加給、地域加給，應扣金額包括公保費、全民健保費、所得稅、退輔基金。外交部並未扣除口譯哥所寫的汽車保險、房屋保險、及所謂的外放所衍生的必要花費，這些帳不能算在外交部頭上。至於口譯哥所稱的補貼當地房租的正確名稱叫房租津貼，是在上述薪俸單之外的津貼，採實報實銷，「也就是口譯哥在華府租的房子是國家幫他付租金的。」

另外，介文汲說，駐外人員每年還有年終加發及考績獎金。外放時有川裝費(指機票費、其他交通費、雜費、裝費、體檢費、機場服務費、簽證費及搬遷費)及本眷機票費。另外，駐美代表處政治組長還有配車及全額汽油補助。這些口譯哥都未提，「或許是因為他自己都還沒搞清楚。」他批評，自己的這點小事都搞不清楚，駐美政治組長要處理的國家大事一大堆，他會有能力處理嗎？這才是大家最擔心，也最不能接受的。