自爆「X王配」、「王X配」可能性　王金平：贏回政權才是要務

▲王金平自爆「王X配」、「X王配」謠言不斷。（圖／記者翻攝王金平臉書）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文贏得初選民調勝利，爭取連任2020總統大位。對此，前立法院長王金平13日在臉書憂心國民黨內狀況，還有自從宣布退出初選後各種謠言甚囂塵上，他再次強調現階段將勤走基層、整合資源，以贏回中華民國為現階段最關心的事。

王金平說，民進黨已經透過初選機制，選出了自己的總統候選人，由蔡英文總統繼續競選連任，「在此祝福她，恭喜蔡總統。」

「反觀我們國民黨呢？」王金平認為，除了一變再變無所依循的初選制度，讓黨內出現「權貴對庶民」的階級對立，造成黨內出現嚴重的分裂危機；而國民黨內出現內鬥「不死不罷休」，是他最擔憂的事。

王金平說，這樣的初選制度選出來的候選人，要如何選總統大選呢？人民的眼睛是雪亮的，這樣的初選制度如何讓原本支持國民黨的人信服呢？

王金平提到，自從宣布不參加黨內初選後，外界各種傳言不斷，出現「X王配」、「王X配」，甚至脫黨參選的言論更是甚囂塵上，在此鄭重表示，如何促成政權輪替贏回中華民國，才是我現階段最關心的事，我繼續如常勤走基層、傾聽民意，整合資源也匯集民之所向，能在日後成為國家策略的依據，也會是國民黨的最大資源。

王金平說，「我不是唐三藏，能否帶領眾人去西天取經不得而知」，但擔任立法院長17年來「和諧朝野、化解紛爭」的能力與經驗，相信人民是有目共睹的。

王金平強調，選前不分裂，選後不撕裂，才能真正帶領中華民國走向美好的未來。