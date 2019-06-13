財訊／挺韓勢力總盤點　清一色反馬大將

文／高立南

國民黨總統初選暗潮洶湧，主打「庶民總統」訴求的高雄市長韓國瑜每週到各縣市舉辦造勢大會，盼藉此拉抬參選聲勢，爭取初選出線，力抗鴻海董事長郭台銘所欲帶領的黨內「抗韓聯盟」。值得注意的是，不管是韓參加6月1日凱道造勢催出30萬韓粉「紅潮」盛大場面，抑或是8日花蓮造勢締造當地政治集會活動的空前紀錄，背後藍營各地方派系大動員挺韓，更讓黨內逐漸集結形成一股另類的「反馬郭陣線」勢力。

傅崐萁穿梭串聯 遊說縣市長 拉攏妙天支持

據了解，此次隱身幕後，負責替韓國瑜串聯組織各地方派系的「花蓮王」前縣長傅崐萁，四月中旬出獄後，私下就開始積極遊說黨內各地方派系力量、藍營7縣市女性首長挺韓，包括協助6月1日凱道造勢動員的「國會政黨聯盟」主席妙天禪師，也是由傅本人居間穿梭所促成。

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其中，5月11日傅崐萁及旺旺集團董事長蔡衍明於台北花園大酒店召集的一場餐會，最為關鍵。當天包括台中黑派前立委顏清標、工信工程集團總裁潘俊榮及妙天禪師等人均出席；之後，傅更擴大接觸雲林張榮味家族、新北市議長蔣根煌、屏東縣議長周典論及台東縣前縣長吳俊立等各地親王派系「頭人」轉向挺韓。

知情人士透露，上述各地方派系之所以願意倒戈挺韓，主要原因來自於他們擔憂郭台銘出馬角逐總統的背後，有前總統馬英九的「影子」。

由於當年馬主政時期，積極消滅地方派系，一旦未來郭董擔任總統，是否又將歷史重演，令人顧慮。另一方面，考量王金平民調支持度始終大幅落後，黨內已形成「郭韓對決」態勢，而郭韓兩人之間，郭的參選包袱太重，韓才是最有勝算的總統人選。…(本文節自財訊583期，詳全文)