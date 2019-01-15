二手相機洗出3張舊照！她PO文尋人「歸還記憶」　1hr內找到：那是我阿伯

▲她從二手相機洗出3張舊照片，po文尋人1小時內找到了。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

自從相機數位化後，已經很少看到底片相機了。一名女網友幾年前收到一台底片相機，當時裡面還裝著一捲拍了一半的底片，她就接繼著把那捲底片用完，前幾天她把底片拿去沖洗，前面幾張照片也一起被洗出來了，結果意外拍得很成功，她將這幾張照片貼到臉書上，希望能將這些珍貴的照片交回主人手裡。

女網友在臉書「爆料公社」發了一則尋人啟事，「朋友好幾年前在二手市集買了一台底片機送我，裡面還有一捲底片拍到一半，最近我把它拍完拿去沖掃出來」，她一共貼出了3張照片，第一張是男主人在家裡的客廳拍下的照片，另外2張則是夫妻倆和一名好友一同出遊的照片。

看到這些照片女網友感動地說，「不知道多久以前的照片，竟然還可以顯影而且很美！不知道有沒有人認識照片中的人，希望能把照片送給他。」網友們看到這則溫馨的故事，紛紛感動地表示，「照片真的是一輩子的回憶，不知道有沒有人認識」、「希望能找到影中人」、「如果找的到人就太讚了」。

還有不少網友幫忙提供線索，「第二張戰車是金門284師的符號」、「應該是金門，因為有海」、「第三張也是在金門（應該是八二三紀念館）」、「M41A3 還有老母雞，場景應該是在金門」、「那台119 在金門中山記念林，加上南雄師的華克猛犬都是在金門拍的。」

她除了發在社團中外，也有在個人臉書上發文，結果不到一小時，她的學姐幫她轉發後，竟然真的找到照片的主人，學姊的朋友在底下留言表示，「天啊！我認識耶！照片裡的人是我伯父」，聽到這個消息她簡直開心地要跳起來了，興奮地驚呼，「太神奇了！竟然真的可以找到」，其他網友們看到這個消息也非常為她開心，直呼這個故事真的太溫暖了。