　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賞肉圓爸巴掌是館長朋友　連PO3文挺「要教訓畜牲佛也發火」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／綜合報導

新北市蘆洲林姓男子因為妻兒買肉圓沒有加辣，氣得動手毆打，卻被網友肉搜出住處並痛打到送醫。館長陳之漢13日連續在臉書PO出3篇文章，甚至在直播中透露，出手教訓林男的人是他朋友，但這並不是要鼓勵大家以暴制暴，只是這是必要之惡，「不用霹靂手段，怎顯菩薩心腸，連要教訓畜牲的時候佛也發火。」

外傳林男的家族在蘆洲當地背景硬，卻因為晚餐的肉圓沒有加辣，酒後氣得動手毆打妻兒，不僅賞巴掌，還勒住妻子的脖子拖行數公尺。這段家暴影片在網路上傳開後，有網友肉搜出林家，憤而衝過去把人打到受傷送醫，警方擔心有人再追到醫院補刀，於是派出警力戒護；只是他挨了揍還是拒絕道歉，家屬態度更是強硬，甚至直接嗆女記者「我現在就要告妳」，要求交出手機，場面相當混亂。

館長陳之漢13日下午先是在臉書分享「爆料公社」的PO文，直接開嗆「我剛剛吃水餃助理忘記拿醬油，我可以過去蘆洲揍你嗎」；5個小時後又分享網友炒辣椒的影片，並在自己的直播中透露，其實動手教訓林男的張姓網友是他朋友，目前是在做直播拍賣，當然，這並不是要鼓勵大家以暴制暴，只是這是必要之惡，就像菩薩有羅漢像一樣，「不用霹靂手段，怎顯菩薩心腸，連要教訓畜牲的時候佛也發火，祂也有怒目金剛像。」

▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」圍毆畫面曝光。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▼▲館長透露教訓林男的網友是他朋友。（圖／翻攝黑色豪門企業、館長臉書）

教訓肉圓爸是館長朋友，「佛祖教訓畜生也以暴制暴」。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

而14日凌晨3點館長再度於臉書PO文評論「肉圓惡爸」事件，「台灣1年家暴案件有申報的5萬多件，未申報的更多。抱歉，我讚賞這些你們所謂的八加九，他們願意為了維護道德倫理被罰錢、被看不起，試問會造成人民憤怒，不就是人民根本不相信法律、法律保護不了人民嗎？人民憤怒這只是剛開始而已。」

▲▼蘆洲肉圓惡爸為了沒加辣痛毆母子，民眾包圍炒辣椒鍋，警方整鍋端走。（圖／記者趙永博攝）

▼▲警方把網友炒來嗆林男的辣椒整鍋端走。（圖／記者趙永博攝、爆料公社）

▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」警申請家暴令。（圖／爆料公社）

精彩新聞

►影／肉圓惡爸「私刑正義」還有第二波　鄉民組《廖添丁群組》要再去補刀

►快訊／肉圓惡爸拒道歉「藏身處曝光」！家人搶記者手機嗆：我們有肖像權

►「肉圓惡爸」被追打行蹤曝光！蘆洲百人夜襲炒辣椒　警消音神回：交給我們

ET快訊
「肉圓惡爸」行蹤曝！蘆洲百人夜襲炒辣椒…警消音神回
肉圓辣椒怪「晚上躲社子」　館長怒：可以揍你嗎？
花蓮5月大嬰重病急送台大　母求禮讓救護車：救救我的孩子
一周天氣出爐！北部「濕涼低溫14度」　中南部暖飆28度

關鍵字：肉圓,辣椒,家暴,蘆洲,爆料公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「肉圓惡爸」被追打行蹤曝光！蘆洲百人夜襲炒辣椒　警消音神回：交給我們

蘆洲「肉圓惡爸背景硬」警戒護！親友搶記者手機嗆：我現在就要告你

肉圓「辣椒怪」Gotcha！「聽說晚上躲社子」　館長惱火：我可以揍你嗎？

快訊／肉圓惡爸拒道歉「藏身處曝光」！家人搶記者手機嗆：我們有肖像權

快訊／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方「整鍋端走」提2點承諾趕人

快訊／鄉民「辣椒大雜鍋」！直播飆破7萬人　「寶可夢式」聚集肉圓惡爸家門

周二晚起「更強冷空氣報到」　北部3天有雨探14度

尾牙獎品開箱！驚見「2005年電暖器」傻爆眼：比清庫存還誇張

賞肉圓爸巴掌是館長朋友　連PO3文挺「要教訓畜牲佛也發火」

快訊／南台灣02：29突然一晃！台東「4.3極淺地震」　有感震動

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

牛排店付「千元假鈔」還賺真錢　圓字被遮一半... 老闆收到氣炸

周二晚起「更強冷空氣報到」　北部3天有雨探14度

尾牙獎品開箱！驚見「2005年電暖器」傻爆眼：比清庫存還誇張

賞肉圓爸巴掌是館長朋友　連PO3文挺「要教訓畜牲佛也發火」

快訊／南台灣02：29突然一晃！台東「4.3極淺地震」　有感震動

鄧佳華「新工作」曝光！正能量爆棚吸粉力+99　網讚翻：秒變人生勝利組

國泰「頭等艙」1折！50萬歐洲航線誤標4.6萬　旅客塞官網瘋搶

泡麵加番茄醬！他推「省錢暗黑吃法」妹噁到想報警　網讚爆：會上癮＋1

走道窄、行進易晃動！台鐵列車「全沒裝AED」　明年新車擬試裝

全身剩2000！學生妹「沒錢吃喜酒」羞恥道歉　閨蜜新娘一聽秒封鎖：還敢來

神夢境驚醒！他秒失睡意「深夜清櫃子」　結局超狂...網喊：財神爺發年終

超逗趣「貓咪指尖陀螺」扭蛋　讓貓奴崩潰大喊：一轉就停不下來

林書豪帶傷打26分鐘拿7分　字母哥回歸飆33分助公鹿狂勝19分

宇珊「胸肚2條肉色布」喝喜酒！　表弟結婚High翻：我是搶風頭表姐

蘋果每年機票支出高達46億　上海為其最大目的地

周二晚起「更強冷空氣報到」　北部3天有雨探14度

孫安佐講英文「完全變了」！雙聲道曝「監獄撿肥皂」戳破霸凌內幕

花5萬買機票卻得「坐地板」2hr！　航空公司竟只給1200元當賠償

花蓮5月大嬰罹腦膜炎轉院台大　母求禮讓救護車：救救我的孩子

馮媛甄甜心媽咪育兒趣

中職／一直把先發當目標　林晨樺期待球速再提升

大卡車不顧對向停等左轉車　逆向超車把機車「夾在中間」

生活熱門新聞

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封..

吃韓虎嘯火鍋！50隻肥蛆猛竄桌..

即／南台02：29晃一下！4...

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女..

星巴克「買1送1」來了！19號..

同志哥求婚　妹含淚祝：找到真愛

鄧佳華「新工作」曝光！正能量爆..

神夢境驚醒！他秒失睡意結局超狂

一周天氣出爐！北部濕冷、中南部..

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛　9秒..

去年台灣領空過路費創新高！賺2..

館長挺友教訓肉圓爸：佛也發火

暖爸再也不讀不回　女兒483字..

想追27歲妹！工程師：學店有單..

更多熱門

相關新聞

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

新北蘆洲酒醉的42歲林姓男子，因肉圓沒加辣痛毆兒子，連母親都被勒脖哭叫救命。男童外公慟訴，夫妻結婚12年，家暴不是第一次，母子倆常被打到全身是傷，決定錄影存證聲請家暴令訴請離婚。施暴影片曝光後引發暴動，13日晚間不但有網友「單挑」林男甩巴掌，大批不滿民眾更聚集蘆洲住處炒辣椒，警方出動近30人維安，目前已經將他帶回派出所作筆錄，並嚴密保護母子倆。

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

鄉民炒辣椒飆7萬人　「寶可夢式」聚集肉圓爸家

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

「私刑正義」第二波　廖添丁群組再去補刀

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封鎖

台女遭4越男蹂躪一整晚　影片疑流出

厭世女跳11樓慘死　夫到場認屍痛哭

等8年！《絕命終結站》重啟新版

即／西門町1女離奇倒臥身亡！警封鎖現場

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面