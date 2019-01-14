賞肉圓爸巴掌是館長朋友　連PO3文挺「要教訓畜牲佛也發火」

網搜小組／綜合報導

新北市蘆洲林姓男子因為妻兒買肉圓沒有加辣，氣得動手毆打，卻被網友肉搜出住處並痛打到送醫。館長陳之漢13日連續在臉書PO出3篇文章，甚至在直播中透露，出手教訓林男的人是他朋友，但這並不是要鼓勵大家以暴制暴，只是這是必要之惡，「不用霹靂手段，怎顯菩薩心腸，連要教訓畜牲的時候佛也發火。」

外傳林男的家族在蘆洲當地背景硬，卻因為晚餐的肉圓沒有加辣，酒後氣得動手毆打妻兒，不僅賞巴掌，還勒住妻子的脖子拖行數公尺。這段家暴影片在網路上傳開後，有網友肉搜出林家，憤而衝過去把人打到受傷送醫，警方擔心有人再追到醫院補刀，於是派出警力戒護；只是他挨了揍還是拒絕道歉，家屬態度更是強硬，甚至直接嗆女記者「我現在就要告妳」，要求交出手機，場面相當混亂。

館長陳之漢13日下午先是在臉書分享「爆料公社」的PO文，直接開嗆「我剛剛吃水餃助理忘記拿醬油，我可以過去蘆洲揍你嗎」；5個小時後又分享網友炒辣椒的影片，並在自己的直播中透露，其實動手教訓林男的張姓網友是他朋友，目前是在做直播拍賣，當然，這並不是要鼓勵大家以暴制暴，只是這是必要之惡，就像菩薩有羅漢像一樣，「不用霹靂手段，怎顯菩薩心腸，連要教訓畜牲的時候佛也發火，祂也有怒目金剛像。」

▼▲館長透露教訓林男的網友是他朋友。（圖／翻攝黑色豪門企業、館長臉書）

而14日凌晨3點館長再度於臉書PO文評論「肉圓惡爸」事件，「台灣1年家暴案件有申報的5萬多件，未申報的更多。抱歉，我讚賞這些你們所謂的八加九，他們願意為了維護道德倫理被罰錢、被看不起，試問會造成人民憤怒，不就是人民根本不相信法律、法律保護不了人民嗎？人民憤怒這只是剛開始而已。」

▼▲警方把網友炒來嗆林男的辣椒整鍋端走。（圖／記者趙永博攝、爆料公社）

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