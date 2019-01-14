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社會 社會焦點 保障人權

「肉圓惡爸」被追打行蹤曝光！蘆洲百人夜襲炒辣椒　警消音神回：交給我們

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記者趙永博、林偉傑、許力方／新北報導

新北蘆洲酒醉的42歲林姓男子，因肉圓沒加辣痛毆兒子，母親勸阻也被勒脖，哭叫救命。男童外公慟訴，夫妻結婚12年，家暴不是第一次，母子倆常被打到全身是傷，決定錄影存證聲請家暴令訴請離婚。施暴影片曝光後引發暴動，13日晚間不但有網友「單挑」林男甩巴掌，大批不滿民眾更聚集蘆洲住處炒辣椒，警方出動近30人維安，目前已經將他帶回派出所作筆錄，並嚴密保護母子倆。

「那老闆為什麼沒加辣」、「為什麼老闆不聽你的」、「說謊嗎」、「你說謊嗎」、「你說謊嗎？」林男因兒子買回來的晚餐肉圓中沒有加辣，竟失控動手開打，兒子嚇得顫抖地道歉。親眼見孩子被關在房內打，媽媽趕緊勸阻「為什麼要這樣打人」、「他有說要辣」、「他沒有說謊」，沒想到也被勒住脖子架離，尖叫求救「救命啊！幫我叫幫我叫，叫爸爸回來，阿伯打人了，快啊！」

▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」警申請家暴令。（圖／爆料公社）

▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」圍毆畫面曝光。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲▼男子因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林男「肉圓沒加辣」痛毆母子，被蘆洲人打到送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

施暴影片被曝光在爆料公社，引發爭議，男童外公出面慟訴，夫妻倆已經結婚12年，女婿酒品很差，從兒子還小的時候就開始家暴，每次出手都很重，光是近幾年知道的就有至少3次，但女兒總是報喜不報憂，案發後就有撥打113家暴中心，沒得到回應，才會把過程PO上網；多次施暴都選擇原諒對方，如今無法在隱忍，決定錄影存證聲請家暴令訴請離婚。

40歲李女與兒子12日送往新光醫院，醫師診斷李女頭部與肩膀受瘀傷，12歲林姓男童右臉瘀血，左耳上方及右手都有擦傷。蘆洲警方表示，獲報後已依規定通報兒少保護及高風險家庭，也會洽談讓社會局介入。未料網友群情激憤，有7名在地人士13日晚間肉搜出林男住處，到家門口按鈴，一見他開門立刻出拳痛毆，上救護車前還有不少人拿安全帽圍毆他，甚至傳出有網友遞了「一根辣椒」給他後怒甩巴掌的私刑影片。

外傳，林男家族在蘆洲當地背景硬，就醫時警方擔心有人聚集，派出大批警力戒護，他在醫院面對群眾更拒絕道歉，家屬態度強硬，看到有女記者用手機攝影拍照，還圍上去叫囂「我現在就要告你」，並要員警當場受理，員警也幫著說話，稱他們有肖像權，要女記者交出手機，刪除影片。

▲▼蘆洲肉圓惡爸因為沒加辣毆妻兒，民眾包圍炒辣椒。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼民眾包圍林男住處，警方勸導端走整鍋辣椒。（圖／翻攝曾明傑直播粉絲團）

▲▼蘆洲肉圓惡爸為了沒加辣痛毆母子，民眾包圍炒辣椒鍋，警方整鍋端走。（圖／記者趙永博攝）

▲▼蘆洲肉圓惡爸為了沒加辣痛毆母子，民眾包圍炒辣椒鍋，警方整鍋端走。（圖／記者趙永博攝）

▲肉圓惡爸住處遭百人包圍「炒辣椒」，警方整鍋端走神回：大家不要弄髒自己的手。（圖／翻攝爆料公社、翻攝曾明傑直播粉絲團、記者趙永博攝）

深夜11時許，有網友氣憤前往林男住處樓下直播「炒辣椒」，圍堵聲稱要「請他吃」，「要辣，不然他會生氣。」1小時內吸引超過9 萬人在線觀看，還有近百人到場助陣。蘆洲警方出動近30人勸導，副分局長當場端走「整鍋辣椒」，承諾會帶回去，一定會帶回林男；新北市警察局更發文表示，「我們完全能夠理解大家的心情，（消音），但是拜託大家不要弄髒自己的手，這種事情交給我們來處理就好。」已經協助申請緊急保護令，後續被害人提出告訴，第一時間就會移送檢察機關處理。

三民派出所也回應稱，員警到場除了立即保護母子安全，緊急協助送醫外，也告知協助聲請保護令，但當事人表示，將等診療結束、完成驗傷後，會主動至派出所提告急聲請保護令，考量當事人身心狀況、尊重其意願，當下無法製作保護令相關資料，後續將約定適當時間製作筆錄、聲請保護令。

▼民眾打電話罵肉圓店「為何不幫小孩加辣」。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼惡爸痛打母子！民眾打電話罵肉圓店「為何不幫孩加辣」　老闆娘回應了。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：肉圓,辣椒,家暴,肉圓沒加辣,蘆洲,爆料公社,打小孩,外公

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