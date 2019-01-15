快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

記者潘永鴻／台北報導

對於台大校長管中閔過去擔任學校主管、在政府部門任職時兼職等違法事宜，監察院15日通過予以彈劾，監委王幼玲表示，今天召開管中閔的彈劾審查，7：4通過彈劾，下午三點半召開記者會，說明有關在「國內兼職」的內容。

▲管中閔。（圖／記者屠惠剛攝）

管中閔之前遭爆料疑過去擔任公職期間，以不具名方式在某週刊寫專欄，每年領取稿費達60餘萬元，幾年下來累積數百萬元。監院人士證實，管中閔在2012年起在《壹週刊》以不具名方式撰寫專欄，未來調查若查出確有此事，有可能將提案彈劾。

行政院前政務委員兼國家發展委員會主任委員管中閔於101年2月6日起至104年2月3日止之期間，身為國家高階政務官乃至機關首長，卻違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定，透過匿名方式「常態性」為壹週刊撰寫社論，以獲取年約新臺幣65萬元之兼職報酬，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴，違失情節重大，爰依法提案彈劾。

根據監委指出，管中閔兼職案，分為兩大部分，其中一部分是在中國兼職的方面，另一部分則是在國內的部分，根據目前掌握資料，管中閔2012年起擔任行政院政務委員、經建會主委，以及國發會主委等公職期間，都有在《壹週刊》撰寫專欄。

依《公務員懲戒法》規定，懲戒處分共有6種，最重撤職、其次為休職、降級、減俸、記過與申誡。對此，銓敘部法規司長蔡敏廣解釋，管中閔現在已經不是公務人員，監察院彈劾後，將由教育部來決定。