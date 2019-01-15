影／管中閔匿名常態性兼職撰稿　陳師孟：犯了一個大忌

記者潘永鴻／台北報導

台大校長管中閔8日上任，監察院15日就針對他之前在政府部門任職時兼職等違法事宜，以7：4通過彈劾。監察院下午召開記者會，出席的監委陳師孟指出，管中閔以匿名的方式幫媒體寫社論，犯了一個大忌。

▲監察委員陳師孟。（圖／記者黃克翔攝）

管中閔於101年2月6日起至104年2月3日止之期間，身為國家高階政務官乃至機關首長，遭指違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定，透過匿名方式「常態性」為壹週刊撰寫社論，以獲取年約新臺幣65萬元之兼職報酬，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴，違失情節重大，爰依法提案彈劾。

監察院15日以7比4通過彈劾管中閔，案子將移送公務人員懲戒委員會審查。《公務員懲戒法》規定，懲戒處分共有6種，最重撤職、其次為休職、降級、減俸、記過與申誡。

陳師孟指出，管中閔採取匿名供稿的形式，犯了一個大忌，如果是具名寫專欄，也代表的是「自己的立場」，寫社論是代表媒體官方立場，是不是有利害衝突的關係，值得大家思考，若文章跟媒體立場不同，導致對方不讓你刊登，是不是也有損政務官尊嚴。

▲監委蔡崇義、陳師孟、王幼玲。（圖／記者黃克翔攝）

王幼玲表示，壹傳媒回覆給監察院的文件，管在擔任台大教授期間，就以口頭方式與壹傳媒達成約定，每個月匿名供稿作為社論，每個月領5萬元報酬，一年領65萬元，管中閔入閣擔任政務委員、經建會及國發會主委之後，卻沒有終止上述合作，三年期間持續供稿，共獲取190萬元的報酬。

王幼玲指出，管中閔是以匿名的方式寫稿，稿件將代表壹週刊社方的立場刊載，全部成為壹週刊的評論、觀點，而每個月固定收取報酬，因此監察院認定他符合固定、經常跟持續性等幾項要素，違背公務人員服務法中不得兼職的規定，所以提出彈劾。

「如是偶一為之，那沒問題，但他是長期、經常性的供稿」，監委蔡崇義強調，這些稿子都代表壹週刊的立場，如果內容是批評政府，或是稱讚國發會主委做得很好，會不會跟政府政策有衝突。今天記者會主要以管中閔為壹週刊寫稿一事，已經符合「固定、經常跟持續性幾項要素」，確定構成兼職，所以監察院以7比4通過彈劾案，對管提出彈劾。

管中閔彈劾案記名投票表決情形，共十一名監委投票，兩位監委請假；投成立票為陳師孟、田秋堇、方萬富、林盛豐、瓦歷斯．貝林、張武修、楊芳婉共七名；投不成立有王玉美、劉德勳、章仁香、江明蒼。

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