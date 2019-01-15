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國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽「噁心」　姐怒：想超渡她

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新台幣、鈔票、零錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO說，「我國一一天零用錢加飯錢才100，我妹就150，嘖嘖。」（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友抱怨，就讀國中一年級的妹妹不會掌控金錢，一天有150元的零用錢，本來都媽媽直接給「一周的份」，後來一次只給兩天的零用錢，結果妹妹竟罵媽媽「噁心」。原PO直呼，「我都想超渡我妹了，別說了，頭很痛又講不聽。」許多網友回憶小時候的零用錢很少，「我國中一天50要解決早餐跟午餐」。也有人分享姐姐的育兒經，「我覺得該狠真的要狠，有些人不怕打，就怕用到自己的錢。」

原PO在「爆怨公社」臉書社團說，妹妹的150元含早餐和晚餐，媽媽一次給一周共1050元，包括周六、周日都給，「給一個禮拜，5天就花完。所以媽媽早上給妹妹兩天的費用，並說不會掌控金錢就還是正常拿，妹妹竟然跟媽媽說『你很噁心』。」

原PO並進一步解釋，和妹妹差9歲，所以物價水平差不多，當地沒高很多，一份便當要60、70元，因此150元吃兩餐差不多，「我就不說了，我國一一天零用錢加飯錢才100，我妹就150，嘖嘖…我長這麼大20歲了，我賺的錢都是一天一百花，早午晚餐總共100。」她想問，「有什麼方法可以幫助這個公主病又目無尊長的妹妹」？

▼原PO說，妹妹一天150元零用錢是包括早餐和晚餐。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲薯條,垃圾食物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，許多網友回憶小時候的零用錢，「我國中一天50要解決早餐跟午餐」、「我國中一個禮拜零用錢也才200，外加一天午餐錢50」、「國中只有吃學校的營養午餐，沒有零用錢」。

也有人分享姐姐的育兒經，「我姐姐大女兒是家中第一個孫女，一開始大家都寵就寵壞了，什麼都要，不給就鬧，打了也打不聽。後來我姐姐零用錢一周給一次，依照她的表現扣錢（常常扣到沒有），沒錢請她殺自己豬公。」

該網友說，有次外甥女又亂拉拉壞校服，姐姐直接殺了最大隻豬公去買校服，「本來孩子恐嚇不上學，死不配合出門買校服。我姐姐笑著沒說什麼，打電話給老師說不好意思，明天她不上課，我讓她自己說原因，然後她就自己乖乖出門買校服。我覺得該狠真的要狠，有些人不怕打，就怕用到自己的錢。」

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關鍵字：零用錢,爆怨公社

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