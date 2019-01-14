外國朋友逛士林夜市「遞千鈔買水果」！老闆「一袋400元」…下秒急請客堵嘴

▲士林夜市（圖／pixabay）



網搜小組／綜合報導

許多觀光客來台，都會慕名到各大夜市吃美食，也能感受台灣老闆們的熱情、好客。一名女網友日前帶外國朋友到士林夜市，對方在水果攤挑了一小袋切好的水果後，拿了1000元鈔票給老闆；沒想到，老闆只找了600元，還急忙插水果要堵上原PO的嘴，讓她心痛直嘆「好久沒去的士林夜市什麼時候變得這麼不友善？」

一位匿名女網友在《Dcard》表示，這幾天外國朋友來台灣玩，她帶對方到士林夜市逛逛，當時朋友說要去上廁所，還順便停下腳步挑水果，「看到了這一幕我還覺得一切正常，直到我看到他提著一小袋裝著零散切好的水果，拿了1000元給老闆，而老闆找他600元，這樣一小袋水果要400元！」

水果攤老闆看到一行人過去後，馬上急急忙忙地插了水果「直逼我們嘴巴」，原PO當場拒絕。之後她問了外國朋友整件事情的來龍去脈，朋友說當時他問老闆價格，「老闆一直閃避問題，說是依據重量來計算，但不說價格，問他要什麼就幫他打包了」。

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▲先前士林有水果攤坑殺觀光客連4天遭罰，沒想到現在又有店家暴利賺。（圖／台北市政府）

原PO知道的時候很憤怒，認為店家是欺負一個不懂行情的外國人要謀取私利，「直到我們的外國朋友說要把水果拿去還老闆，但不需要要回任何錢，讓我感到非常心痛」。她認為，台灣身在亞熱帶國家，有這樣豐富的水果資源很幸福，「但並不是拿水果以這樣的方式來賺取暴利，士林夜市是最多外國觀光客的地方，而店家卻憑著這點來賺錢」，而且店家還找藉口「其他人也都這樣賣啊…」。

最後原PO忍不住質問「好久沒去的士林夜市什麼時候變得這麼不友善？道德什麼的也都用刀子切一切裝進袋子了嗎？」看到貼文後，其他人也大批「其實這種事到世界各地哪裡都在發生，只是士林不ey」、「然後又怪觀光客不來買」、「全世界觀光勝地，旅客都是盤子啊！這就是人性，就是賤，跟什麼人種地區哪裡無關」。

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