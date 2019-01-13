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每天傳訊息「我愛妳」！暖爸有天再也不讀不回　女兒483字告白…千人哭慘

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▲▼爸媽,父母,父女,女兒,親情,青梅竹馬,老少配。（圖／pixabay）

▲有許多人常常忽略最重要的愛，回過頭才發現來不及珍惜。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

愛分成很多種，有些人拚命想去愛別人，卻忽略了身邊最愛自己的人。一名女網友表示，她身邊曾經有個時不時就說愛她的人，當時她還覺得「這些訊息也太煩了吧」；有天對方便沒有再傳問候過來，也沒已讀過她的訊息，「那個人…就是我爸爸…」原PO一番話讓網友爆淚，大家紛紛大呼「真的要好好珍惜家人」。

一名女網友在《Dcard》匿名PO文，說自己看到板上一篇文讓她突然想到，現在這個還算青春年華的時刻，很多人都老是在意那個男生，「什麼時候才要回我？真的有這麼忙嗎？都過多久了？」

她說，曾經有一個「每天跟我說早安晚安，問我吃飽沒，時不時說愛我，我還曾經因為太忙忘記他生日」的一個人；那時候她覺得這些訊息很煩，因為自己在不同縣市讀書，每天早上都趕著出門，「還在那邊跟你說早安」。她說自己有空時才會回個簡短的句子，每天也都是在走路回家的那5分鐘才跟對方講電話，到家就掰掰了。

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲許多人接到爸媽來電，都講沒兩下子就不耐煩地掛電話了。（示意圖／pakutaso）

「直到，有一天…一直沒收到那個人傳給我的晚安，心想可能今天剛好忘記吧？」但是，隔天早上她也沒收到早安的訊息，讓原PO覺得很奇怪，沒想到從此那個人就再也沒已讀她的訊息，「那個人…就是我爸爸…」

原PO痛心地說，不知道過了幾年，她一直不敢清楚記得爸爸離開的日子，因為怕離開地時間太清晰，「謝謝你，謝謝你在離開前，我們的感情變得很好，讓我得以感受到最棒的父愛，但這也讓我最痛苦，因為從此再也感受不到了」。

▲▼父子,父女,親子,家庭,家人,爸爸,父親,小孩,孩童,兒子。（圖／取自pixabay）

▲很多人相信，爸爸和女兒前世是情人。（示意圖／pixabay）

她直呼，自己很想在結婚那天，讓爸爸牽著手交給未來老公，但這也讓她最痛苦，因為再也感受不到了。原PO在文末，忍不住向爸爸隔空喊話「你知道，我前幾天生日嗎？我已經24歲了！」她說現在已經可以好好照顧自己，請爸爸不要擔心，只希望他過得好好的，「還有請不要從我的記憶中消失…我好怕好怕有一天，我會忘記你說話的聲音，還有你叫我『女兒』及看我的樣子…」

看到貼文後，許多網友都濕了眼眶，「我剛剛以為是那個曖昧對象，看到後面差點哭出來」、「直接鼻酸，有爸爸的疼愛真的很幸福，出來外面讀書後，發現爸爸真的是嘴硬但身體很誠實的人」、「我爸爸在我升高中的那年暑假走了，當他知道他真的快撐不下去的時候跟我說的竟然是『不要再晚睡了好嗎』」、「看了好難過，真的要好好珍惜家人」。

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