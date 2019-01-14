隔世放閃甜炸！她曝親爹「寵女兒的7種順便」　網暴動：妳爸缺小孩嗎

▲爸爸通常都很疼愛女兒。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人都相信，爸爸和女兒是前世情人，有很多老爸對女兒的要求會假裝沒聽到，實際上都記在心裡，還常常「順便」實現女兒的心願，各種有愛的互動，簡直就像隔世放閃。一名女網友貼出各種「爸爸的順便」，超寵溺的行為讓網友也忍不住笑說「這爸爸太甜了啦」、「你爸爸缺女兒嗎」、「假抱怨真炫父對吧！」

一名女網友在《Dcard》貼出各「爸爸的順便」情境：

1.打電話來的時候

爸爸：我打開手機就「順便」打給妳了。

2.沒錢了的時候

爸爸：我早上去銀行「順便」匯錢給妳了。

3.跟爸媽說要回台東的時候

爸爸：幾點的火車？我「順便」去火車站載妳。

4.回台東想吃關山的臭豆腐的時候

爸爸：拿去，我去買菜的時候「順便」買的。

（原PO心中OS：我們家住在市區離關山超～級～遠的，怎麼可能是順便啦！）

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▲許多人相信爸爸和女兒是前世情人。（示意圖／stocksnap）

5.想吃爸爸煮的沙茶羊肉的時候

爸爸：我早上去買菜看到羊肉「順便」買回來做給妳吃的。

（原PO心中OS：冰箱一大堆菜、只買了羊肉回來，其實是特地去買的吧～）

6.在家裡群組裡面說iPhone XS好美的時候

爸爸：我門號剛好到期，我「順便」換回來給妳。

（原PO心中OS：我聽媽咪說你還付了2000違約金喔～）

7.去讀大學的前一個禮拜要去搬宿舍的時候

爸爸：我想去好市多，所以「順便」載妳去高雄好了。

（原PO心中OS：最好是啦！最後還不是沒去好市多，想載我去高雄就說啦！）

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「不愧是前世情人」、「看來除了『有一種餓是阿嬤覺得你餓』、『有一種冷是媽媽覺得你冷』，多了一種『有一種順便，是對你都順便』」、「別人的爸爸永遠不會讓我失望」、「傲嬌的爸爸」、「我爸不是順便，是剛好，每次都說剛好要去哪、剛好經過哪、剛好正在哪，然後就剛好拿了錢、剛好買了吃 、剛好帶了喝的，都很剛好的送一堆東西給我」。

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