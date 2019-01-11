女室友深夜吼男友：我多久沒生氣了！她冒「1句OS神吐槽」　網笑炸：快敲門

▲原PO被隔壁同居情侶吵到睡不著。（示意圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

許多人在外面租房子，遇到室友帶男／女朋友回家就算了，如果對方半夜吵架，讓人真的很頭痛。一名女網友某天半夜，就聽到隔壁女孩對著男友大聲咆哮，但女方講的話讓她哭笑不得、外加超想回嘴。看到貼文後，其他人也笑噴「幫QQ，也幫她男友QQ」、「應該付諸行動的」、「播心經／大悲咒，淨化一下隔壁」。

一名女網友在《Dcard》表示，某天半夜，她聽到隔壁女孩對著男友大聲咆哮「你為什麼每次都要這樣？」「我已經忍多少次了！」最後一句「你知道我有多久沒生氣了嗎？」讓原PO忍不住冒OS「女孩，我是妳隔壁鄰居，我想跟妳說，距離妳上次生氣，是前兩天的事情而已妳知道嗎…」最後也忍不住哭說「讓我好好睡好嗎？」

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▲女生對男友發飆「我多久沒生氣了？」原PO秒傻眼回「2天前…」（示意圖／PAKUTASO）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「我快笑死，妳怎麼沒摳摳扣牆壁說：兩天哦」、「結果發現，其實隔壁根本沒有鄰居（一秒變靈異」、「這時候播心經/大悲咒，淨化一下隔壁女孩」、「我懂妳的心情，之前有個女生喝醉在街上邊哭邊喊兩個小時的『我討厭你』，害我超想開窗戶回她『我也討厭妳』」。還有爆出陰謀論的「妳怎麼知道是同一個女孩」、「說不定真的誤會她惹根本是不同人」

也有許多網友分享自己的經驗，「總比遇上整天打電腦開麥克風的，那才可怕」、「有天凌晨，聽到鄰居女孩講電話，哭著喊說『我到底哪點不好？』雖然有點悲傷，但是晚上不要開拍偶像劇好不好」、「半夜真的會超級崩潰…一邊是哭著說你為什麼要那樣對我，另一間是半夜愛愛秀、撞擊我的牆面…完全無法好好睡」、「我想到隔壁寢室半夜狂唱歌，又笑又尖叫、很吵，我們就用力捶牆壁大吼：『走音了啦！』瞬間安靜」。

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