台灣燈會主燈「巨鮪來富」安座海上　七彩燈光X水面倒影夢幻爆表

▲2019台灣燈會主燈「巨鮪來富」安座，2/19正式點亮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者賴文萱／台北報導

「2019台灣燈會」今年首度移師在屏東登場，2月19日元宵節晚上將正式在屏東縣東港鎮大鵬灣國家風景區主燈區點亮。14日下午在主燈設置預定地進行主燈「巨鮪來富」安座典禮，屆時亮燈後，七彩燈光倒映在水面上，夢幻程度爆表。

交通部觀光局局長周永暉、屏東縣政府縣長潘孟安、主燈贊助單位中華電信在屏東主燈設置預定地舉行「2019台灣燈會」主燈安座典禮，透過祈福祭拜等儀式，為燈會各項籌備工作揭開序幕，祈求燈會順利平安。

今年台灣燈會邁入第30屆，首次移師屏東辦理，為讓民眾耳目一新，且因應旅遊在地化國際趨勢，主燈有別過去以生肖為主題，今年以屏東在地東港黑鮪魚發想，打造「巨鮪來富」，元宵節當日晚間7時正式開燈，之後每小時整點及30分各展演1場主燈秀。

▲▼2019台灣燈會主燈安座儀式。（圖／觀光局提供）

主燈屆時將置於水面，海天一色美景及主燈七彩光效倒映，點亮大鵬灣的夢幻夜晚，另外搭配主燈後方的水幕水舞精彩表演，絕佳景致美不勝收。為了保留這份感動瞬間，在燈會結束後，主燈也將留置在現地，作為大鵬灣的新地標。

觀光局也規劃將值年生肖以副燈融入屏東當地風豬爺文化，庇佑民眾平安，並在遊樂業者贊助下，特別規劃「PP Party豬豬派對」，結合遊樂設施，為小朋友打造一個歡樂、好玩的專屬區域。

現場也打造「原起大武」迎賓門，透過燈光展示原住民圖騰，對在地文化致敬；此外配合灣域特色，規劃水岸燈區，透過花燈展現各式海洋生物悠遊其中，也為倡導生態保育，導入全新科技，製作大型珊瑚互動燈組。