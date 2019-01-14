高市長韓國瑜辦公室遷往鳳山　「就近督導」意味濃厚

▲▼韓國瑜市長辦公室將遷往鳳山，市府同仁忙於整理。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜將在農曆新年過後，到四維與鳳山市長辦公室辦公，高雄市新聞局長王淺秋表示，「市長在鳳山辦公時間會多一點」。據了解，前高雄市長陳菊幾乎都待在四維行政中心的市長辦公室，很少使用鳳山行政中心市長辦公室。韓國瑜特別重視的教育局、民政局、觀光局辦公室全在此，就近督導意味濃厚。

韓國瑜預定在農曆年後，將從66坪的鳳山行政中心市長辦公室，搬遷到36坪的高雄市海洋局辦公室，14日起高雄市海洋局就開始忙著搬遷打包作業，辦公室內滿是方便搬運東西的紙箱。辦公室改至鳳山行政中心後棟2樓。

王淺秋表示，新辦公室還在規畫階段，尚未開始施工，裝潢工程大約半個月。韓國瑜不使用原來在鳳山行政中心後棟三樓的市長辦公室，而與在鳳山行政中心前棟二樓的高雄市海洋局互換，搬到現在海洋局的辦公室，原因有三，第一、韓國瑜到鳳山辦公，象徵新的開始，代表同樣重視原高雄縣的高雄區域發展。

第二、韓國瑜不想要太大的市長辨公室，鳳山行政中心後棟三樓原來的市長辦公室有66坪，韓國瑜認為自己只想要個簡單方便的小辦公室就好。而鳳山中心前棟二樓的海洋局辦公室36坪，對於海洋局裡的公務人員來說，辦公空間太過擁擠，為給予海洋局公務人員更大的辦公空間，韓國瑜因此跟海洋局互換辦公處所。

第三、韓國瑜重視的教育局、農業局與觀光局都在鳳山行政中心，為便於就近與這些局處首長直接討論政策，才會搬遷辦公室。

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