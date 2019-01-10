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「魚」年行大運！2019台灣燈會超奇特主燈惹議　預計吸引1千萬人

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▲▼▲▼屏東燈會主燈暨小提燈造型發表。（圖／記者曹悅華攝）

▲2019台灣燈會主燈首度不是生肖，而是黑鮪魚，引起網友熱議。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

2019台灣燈會將於今（108）年2月19日至3月3日在屏東舉辦，搶先曝光的黑鮪魚造型主燈，首度突破生肖限制，引起網友正反評價。對此，觀光局長周永暉今（10）表示，外界關心的「豬」將化身為各種可愛模樣出現在「P.P.Party豬豬派對」、豐豬爺副燈及撲滿小提燈中，預計吸引800萬至1,000萬人次遊客參觀，相信對提升南部住宿率及整體效益會有幫助。

周永暉今在行政院第3634次院會報告時指出，今年主燈雖然首次不以生肖而以東港在地特產鮪魚為造型，然而值年生肖向為台灣燈會的重要元素，己亥年生肖「豬」將化身為各種可愛模樣出現在「P.P.Party豬豬派對」、豐豬爺副燈及撲滿小提燈，歡迎大、小朋友一起來燈會尋覓豬的蹤跡。

▲▼屏東燈會主燈暨小提燈造型發表。（圖／記者曹悅華攝）

▲觀光局長周永暉表示，生肖「豬」將出現在其他副燈和小提燈上。（圖／記者曹悅華攝）

周永暉補充，燈會還有許多亮點，例如：副燈「南國豐收」造型討喜的土地公象徵保佑大豐收、「點亮屏安」古意的恆春南門訴說國境之南的人文故事、「光耀30燈區」邀請國內外知名藝術家跨域創作、宛如進入海底隧道的「海底世界燈區」、充滿濃濃客庄味的「靓靓六堆」客家主題燈區及空軍健兒在開燈日衝場壯大聲勢，還有可存放2019元硬幣的「屏安豬」小提燈在燈會期間於企業燈區及3號服務臺發放，各種精彩細數不盡，等待遊客親臨發掘。

周永暉進一步補充，本次燈會不同以往而具3大特色：綠色節能、水域布景、日夜活動。例如：主燈、豐豬爺副燈和休閒座椅等，在燈會活動後將永續留置原地成為大鵬灣當地特色地景；此外，燈區利用灣域特性在水岸布展，主燈、光耀30燈區的水上花燈及在臨岸光環境的襯托下，不僅可以從不同角度欣賞主燈水中倒影外，遊客還可以搭乘遊船從海上賞燈會，別有一番風情；另外，燈會白天的節目也同樣精彩，除了開燈當天下午2點在東港鎮區有精彩的踩街表演炒熱氣氛外，今年首度引進3D立體矩陣水舞，於每天白天展演至入夜關燈，這些創新的亮點絕對是遊客逛2019台灣燈會不可錯過的部分。

行政院賴清德院長在聽取簡報後裁示，台灣燈會每年吸引上千萬國內外遊客並創造上百億元的觀光效益，考量台灣燈會近年參觀人數眾多，請交通部及屏東縣政府作好安全維護工作，並妥善規劃公共運輸，使賞燈遊客可以最便捷有效率的方式到達與離開燈會現場。他並請交通部以永續觀光為目標，全力協助屏東縣政府，從帶動地方經濟效益的角度思考，創造活動的加乘效果。

▲觀光局長周永暉。（圖／記者曹悅華攝）

▲周永暉說，此次台灣燈會活動特別規畫結合台南、高雄與屏東「大三角」。（圖／記者曹悅華攝）

周永暉於院會記者會上向媒體補充說明，此次台灣燈會活動特別規畫結合台南、高雄與屏東「大三角」，及屏東燈區、東港燈區及大鵬灣燈區「小三角」遊程，期待擴大台灣燈會舉辦的觀光效益。他接著表示，燈會期間將在燈會現場舉辦「小豬提燈回娘家」活動，民眾只要提過去台灣燈會舊的豬年提燈到現場，就可以兌換神秘小禮物;另外2月12日開始，在桃園、松山及小港機場對來臺外國旅客發放小提燈，之後也會在燈區現場發放，每天6,000盞，開燈當日則發放8,000盞。周局長預估，為期13天的燈會期間橫跨二個周末，其中包括228連續假期，預計吸引800萬至1,000萬人次遊客參觀，相信對提升南部住宿率及整體效益會有幫助。

今年邁入第30屆的「2019台灣燈會」以「屏安鵬來 光耀30」為布展主題，共分為屏東、東港及大鵬灣三大燈區，各自展現其特色吸引國內外遊客到訪，其中主燈所在的大鵬灣燈區，是台灣燈會首次於國家風景區舉辦，其獨特的潟湖海岸地形是國內、外少見的燈會舉辦場地，燈區充分利用當地特殊地景地貌規劃，民眾除了可以細細欣賞燈藝師精巧別緻的製燈工藝與感受年節歡樂氣氛外，更可以漫步於燈區沿岸，聆聽海的聲音、感受海的味道與開展視覺的遼闊，相關資訊請至交通部觀光局或屏東縣政府建置的活動網頁查詢。

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關鍵字：2019台灣燈會,2019屏東燈會,主燈,觀光局

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