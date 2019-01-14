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田中火車站前腳踏車佔用人行道　警：開罰1200元

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▲田中火車站腳踏車違停亂象，公所下令全部移除。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲田中火車站腳踏車違停亂象，公所下令全部移除。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

田中火車站前廣場可以說是田中鎮的門面，不知曾幾何時開始廣場人行道遭到腳踏車攻陷，造成市容的髒亂不堪，負責管理的田中鎮公所今天起祭出鐵腕，在田中火車站長游明松以及田中派出所員警的會同下，鎮長洪麗娜14日上午8點親自率領清潔隊人員，著手進行佔用人行道腳踏車移除的工作。

▲田中火車站腳踏車違停亂象，公所下令全部移除。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中火車站前廣場目前整修的相當美觀，但是卻遭到許多腳踏車雜亂放置在人行道上面，除了影響市容美觀之外，更有許多搭乘火車以及前往廣場休閒的民眾向公所反映，腳踏車亂停的亂象已經影響到民眾出入火車站的動線了，有必要進行全面的清除，經過多日的公告之後，今天進行第一次的移除工作。

▲田中火車站腳踏車違停亂象，公所下令全部移除。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中火車站長游明松指出，這些腳踏車的主人依照研判應該以外籍勞工居多，許多放置已久的腳踏車更可能是已經返國或者逃逸的外勞所遺棄的，在經過與鎮公所以及田中警分局的協商下，先將這些腳踏車移至鎮公所的清潔隊保管，讓站前廣場恢復美觀。

一同前往的田中派出所員警拍照存證，根據員警表示，腳踏車佔用人行道已經違反道路交通管理處罰條例第56條的相關規定，可以處以600-1200元的罰款，所以呼籲民眾應該找尋適當合法的場所來停放，將加強巡邏來遏止腳踏車亂停的亂象持續發生。

▲田中火車站腳踏車違停亂象，公所下令全部移除。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中鎮長洪麗娜也強調，今天執行移除的工作是經過長時間公告之後才進行的，為了避免民眾的損失，目前這些腳踏車都停放在鎮公所的清潔隊內，腳踏車的主人可以到清潔隊領回。同時為了讓外籍勞工可以清楚我國的交通法規條文，會將公告內容翻譯成大多數外勞可以看懂的文字，期待可以解決火車站前的亂象。

大多數在火車站前排班的計程車司機以及搭乘火車的民眾，看到田中鎮公所的鐵腕作風都是相當肯定的，畢竟是少數人違規的行為卻來破壞田中鎮門面的美觀,是相當不可取的行為。

▲田中火車站腳踏車違停亂象，公所下令全部移除。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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關鍵字：田中火車站,腳踏車,道路交通管理處罰條例

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