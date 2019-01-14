失智翁4公分魚刺穿小腸　化膿感染切除20公分保命

▲8旬老翁4公分魚刺穿透小腸，延誤就醫恐引發敗血症。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

81歲的黃姓失智老翁因為右下腹劇痛，至衛福部彰化醫就醫，醫師從電腦斷層研判小腸上有魚刺之類的尖物，緊急手術果然發現一根4公分魚刺穿破小腸，如直立的避雷針，也因為病人延宕3天才就醫，該處小腸化膿感染，付出了切掉20公分小腸的代價，若再拖延甚至可能引發敗血症送命。

▲上為電腦斷層，箭頭所指為異物在小腸上。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃姓老翁急診時自訴肚子很痛，因其有失智情況，言詞反覆，語焉不詳，只見其神情痛苦，但X光片看不出明顯異狀，電腦斷層才發現疑似有根異物穿刺小腸，其家人也不知怎麼造成的，經回想才想到3天前曾吃過魚，再問老翁是否誤吞魚刺，他又說沒吃魚。

醫師余明昌表示，他研判異物應是魚刺，並且穿過小腸，引起腸液外漏，還已經出現腹膜炎症狀，所以只得緊急手術。打開腹腔，赫然發現小腸竟被一根約4公分的魚刺穿透，出現如避雷針的畫面，該處小腸已化濃，無法局部修補，只好將感染的20公分小腸切除，再進行截斷處重接的吻合手術。小腸全長約400公分，主要是對食物進行消化及吸收，少了20公分影響不大。

▲余明昌醫師建議老人家吃魚還是烹調過搗碎再食用。（圖／記者唐詠絮翻攝）

余明昌指出，如果魚刺細小根本穿不透小腸，而該根魚刺長達4公分，照理說進到嘴中不難發現，進入喉部也應該有感覺，但病人完全不知情，應該是年紀大又失智導致嚼食敏感度大幅退化，所以，對於老年人吃魚，最好還是烹調大塊無魚刺的魚種，搗碎後再給老人家吃會比較安全。

余明昌強調，如果異物位置在內視鏡可取出的食道、胃、直腸等處就直接以內視鏡取出，如果已經到了小腸，通常可以從肛門排出，但如果產生腹痛或觀察3天還無法排出，就得要手術取出，不然一旦引發腹膜炎，就有敗血症之虞。

【精彩新聞】

►影／救護車搶時間救人鳴笛過紅燈 撞飛機車騎士顱內及胸腔出血重傷

►就是不要設在我家隔壁！ 鄉民抗議基地台設立

