影／男騎腳踏車出腳踢浪浪...下一秒摔個狗吃屎　網呼：太爽了！



突發中心／新北報導

現世報？一名黃姓網友在臉書社團《爆料公社》中貼出一段療癒的影片，只見一名身穿黑色外套的男子，騎腳踏車經過新北市汐止江北橋時，看到路邊人行道有一隻黑色浪犬，竟萌生惡意出腳踹狗，讓狗嚇的畏縮，但就在下一秒，踢狗男子馬上就因為重心不穩跌了個「狗吃屎」，連人帶車摔到路旁，頭還撞到圍牆，讓不少網友直呼「看了真爽快！」

網友在貼文中感嘆「在汐止江北橋，好好騎車一定要踢狗嗎？」但男子惡意出腳踢狗後，馬上因為踢的太過用力重心不穩，整台車搖搖晃晃，摔落在一旁的人行道上，男子的臉還不偏不移的撞在圍牆上，最後才跪坐在地。

上千網友看到踢狗男馬上遭到報應，紛紛留言「摔的好療癒啊，重複看好幾次」、「這才叫真正的現世報！」、「狗怎麼沒趁勢追上去咬一口」、「領北一定下車瘋狂嘲弄他」、「可能以為在玩超級瑪莉，踢了會有金幣」、「摔死你這個垃圾人」。

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▲男子騎腳踏車惡意出腳踢浪浪，下一秒馬上受到現世報。（圖／翻攝自爆料公社）

