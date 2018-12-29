影／酒測值0.24還辯「只喝啤酒」！7旬醉翁猛力撞　低收母子雙亡慘死

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又是酒駕奪命！嘉義縣鹿草鄉豐稠村29日下午13時31分發生一起死亡車禍，高齡72歲的陳姓老翁在與好友小酌幾杯後，乘著醉意駕車返家，但卻因不勝酒力、加上年邁反應不及，於嘉167線馬稠後工業區路段撞上騎著單車的低收母子，導致50歲的陳婦、及30歲的董男當場橫死。警方調查，陳翁酒測值達0.24毫克，全案目前依公共危險罪、過失致死罪嫌偵辦。

警方調查，死者陳婦與董男為母子關係，事發當下2人分別各騎1輛腳踏車外出，不料經過是發路段時，卻遭酒駕的陳翁猛力衝撞，2輛腳踏車當場扭曲變形、噴飛兩側，陳翁座車車頭也凹陷、擋風玻璃龜裂；而遭撞的母子2人倒地不起，經送醫搶救後仍雙雙不治身亡。

▲72歲老翁酒後駕車，撞上前方腳踏車，導致低收母子送醫後雙雙不治。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

警方針對肇事的陳翁進行酒測，赫然發現酒測值高達0.24毫克，明顯已經觸法，且事故現場地面未見煞車痕跡，推斷應是陳翁年邁反應不及，再加上酒醉因此才會肇禍。陳翁向警方供稱，中午時分與好友在廟會餐宴，期間與三五好友小酌了幾杯，席畢才駕車準備返家，還強調自己僅喝了1瓶啤酒，怎料竟會闖下奪命大禍。

據悉，死者家境並不寬裕，父親中風臥病在床，長期需要醫療支出，而長子又有智能障礙，一家被列為中低收入戶，平時仰賴政府救濟過活，如今家庭又遭逢巨大變故，令家屬相當錯愕、難以接受。警方在偵訊肇事的陳翁後，將其依公共危險罪及過失致死罪嫌移送法辦。

▼陳翁雖然坦承喝酒，但辯稱自己僅喝1瓶啤酒，且事發當下未見腳踏車，發現時已經來不及反應。