菜市場撞傷女騎士「下車扶+叫救護」離去　吊照、罰款全免

▲趙女在溪湖鎮平和街與民生街口的菜市場撞傷陳婦。（圖／翻攝自Goole Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

一名趙女開車經溪湖鎮1處菜市場時，陳婦騎機車在趙女車門旁倒地，趙夫下車幫陳婦扶起機車，叫救護車就開車離去，事後被警方依違反依道路交通管理處罰條例罰6千元並吊銷駕照，趙女不服提行政訴訟，彰化地院認為趙女主觀上不知對方受傷才離去，現場人多，趙女應該知道不可能順利逃逸，判撤銷罰單。

趙女在107年1月14日上午行經平和街與民生街口的菜市場，陳婦騎機車載重物，突然在趙女車門旁人車倒地，趙女以為是對方自己倒下，丈夫下車幫陳婦扶起機車發動，「有沒有怎樣？」，但陳婦沒回答，事發當時車是靜止狀態，不知道有撞到人。

▲趙女在溪湖鎮平和街與民生街口的菜市場撞傷陳婦。（圖／翻攝自Goole Map.）

陳婦說「事發當時穿長袖、長褲，外表看不出來哪裡受傷、也沒有流血，但坐在地上，腳很痛站不起來」。台中監理所認為，汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡者，就有救護傷者、設置警告標誌、向警察機關報告及不得駛離現場等義務，以防損害範圍擴大，維持原處分。

該案涉刑事肇事逃逸公共危險案件，彰化地檢署檢察官認為趙女沒有故意肇事逃逸，不起訴處分；彰化地院法官認為，趙女雖沒在肇事後留現場處置，但主觀上她不知道事故導致對方受傷才離去，且當時車禍發生在菜市場，眾目睽睽下，若肇事逃逸容易被記下車號究辦，趙女應該知道不可能順利逃逸，不太可能有肇逃犯意，判撤銷原處分，仍可上訴。