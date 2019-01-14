柯文哲為選總統成立「國際政經戰情室」？北市府：不是為了2020

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選選戰即將展開，台北市長柯文哲選總統呼聲高，現在傳出他悄悄在北市府成立「國際政經戰情室」，成員囊括藍綠，被視為是為選2020做準備。柯文哲14日受訪時澄清，只是單純市長要監看國際局勢，市府副發言人陳冠廷也強調，並非為了2020布局，作為首都市長本來就該跟國家外交單位、商業單位有緊密交流。

成立「國際政經戰情室」被解讀成布局2020，柯文哲受訪時澄清，「不是啦，作為台北市長，也要兼看國際局勢、經濟走向，在這個十一樓有一個，算是一種匯報的機構，市長本來就要知道外面的局勢。」

陳冠廷解釋，其實並沒有實質上的戰情室，「市府很多幕僚單位都會整理不同局處的重要資訊，彙整給市長，包含國際情勢、內政情勢，都會讓市長有全面的掌握，這不是只有特別的準備是或是特別哪一個人，而是整體團隊一起準備的資料。」

媒體提問，柯文哲3月訪美，是否有特別針對華府演講行程做準備，陳冠廷表示，沒有特別針對這方面準備，「要再次強調，我想不只是台北市長，六都重要的這些都市的首長，都必須要有國際觀，我相信中央部會包含地方首長，都有相關的幕僚在做同樣的事情，沒有的話更應該要好好的去促成，讓這些首長與國際接軌。」

針對外界解讀柯文哲是為2020做準備，陳冠廷回應，「我想這不是為了2020佈局，身為首都市長，本來就必須跟各國家的外交單位、商業單位有非常緊密的交流，這是他的工作內容之一。再次強調，沒有所謂實質上的戰情室，市府的各幕僚在不同局處，都會搜集相關資訊，統一給市長參考。」

至於是否擔心柯文哲言論超出預期，陳冠廷說，市長是民選出來的，本身就代表民意，也是北市最高民意代表，「我不認為會有什麼超出我們的預期，因為他本身就是領導者

」。

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）