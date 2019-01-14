大巨蛋紛紛擾擾...柯文哲：我心中也是圈圈叉叉

記者蔣婕妤／台北報導

日前傳出台北市長柯文哲希望遭撤換的前都發局長林洲民回到團隊繼續打拼，但卻被林洲民打槍，還嘆柯文哲確實被身邊的人蒙蔽，自己當時甚至被某些人咆哮，「歷史會記錄這個不愉快的句點」。柯文哲14日受訪時表示大巨蛋案紛紛擾擾這麼久，自己心裡也是圈圈叉叉，但有問題就是要解決。

林洲民去年底遭撤換引發爭議，最近卻傳出柯文哲後悔決定，盼林洲民能留在團隊繼續打拼。林洲民13日受訪時證實傳言，但他強調，自己在意的是把事情做好，不是位置，他感嘆，當時還被人咆哮，直指他如果不在，大巨蛋會比較順利，賣價也會比較高，這是他完全無法理解的事，「歷史會記錄這個不愉快的句點」。

針對林洲民說法，柯文哲受訪時說，大巨蛋不管過還是不過，謠言每天飛，這也是他為何堅持會議要錄音、錄影、網路直播，因為網路直播在大家注視下，應該可以把可能出的問題降到最低。

是否有人對林洲民咆哮，柯文哲回應，「你去問他阿，大巨蛋紛紛擾擾這麼久，是以前留下來的共業，我心中也是圈圈叉叉，但留下來的問題要解決，解決爭議很多，怎麼辦？公開透明阿！」

此外，柯文哲也被問及口譯哥趙怡翔駐美代表處政治組長任命案，柯文哲表示他連那個位置是不是事務官都搞不清楚，但這也是為何他喜歡SOP的原因，「搞清楚就好嘛」。

▲柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）