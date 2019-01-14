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余天「後悔踏入政治」！民進黨沒想過他　反觀韓國瑜找上白冰冰

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▲▼余天、李亞萍。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

▲余天、李亞萍。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者陶本和、袁茵／台北報導

民進黨提名余天出征新北三重選區立委補選，他14日接受廣播專訪時坦言，當年投入政治滿後悔的，但對這次補選，希望黨中央可以全力支援他，未來當選後也不會讓兒子、女兒進入辦公室。而談起高雄市長韓國瑜找資深藝人白冰冰代言高雄，待在一旁的妻子李亞萍則為余天叫屈，認為國民黨還懂得知恩回報，余天則成了「沒有錢的無價之寶」。

對於未來如果當選立委，會不會讓兒子或女兒進入辦公室？余天說，「絕對不會，我不會再用他們了」，因為自己第一次當立委時，也搞不太清楚裡面，「我想說兒子沒有事情，就直接找他過來也無所謂，實習一下！」李亞萍則在旁補充，「薪水也只有3萬塊…」

▲▼余天、余祥銓。（圖／記者李毓康攝）

▲余天、余祥銓。（圖／記者李毓康攝）

余天回憶起自己第一次當立委時期，有將近半年的時間，狗仔一直從立法院跟到家裡，半年都沒什麼事情，後來才找到余祥銓。被問到余祥銓最近過得好不好？余天和李亞萍不同調，前者說「還好」，而後者則再三強調「不好、不好、不好！你看那什麼肇事逃逸…就是早上去買早點，刮了一點摩托車，也沒有人，因為那時候還暗暗的，他（余祥銓）音響又開的大聲。」

余天解釋余祥銓的「肇逃」事件，其實車主已經不要告余祥銓了，但就是警察開了一張單，就送到法院了，余祥銓作為自己的兒子「真的滿倒楣的」。至於長女余筱萍的近況，余天笑回「宅女」，李亞萍說「很頹廢，看在家裡窩到什麼時候吧！」

關於會不會後悔踏上政治這條路，余天語重心長的說「很後悔，真的滿後悔的」，不理解那時為什麼要徵召自己，「本來我唱得滿好的…真的滿後悔的！」其實自己曾跟文化部長鄭麗君提過，譬如說現在年紀比較大的，文化部應該要給個補助弄歌廳。不過余天這個想法，立刻就被李亞萍批評「太天真了！真的是…」

▲▼白冰冰自掏腰包，拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）

▲白冰冰自掏腰包拍「來去高雄」MV。（圖／翻攝自「白冰冰官方影音頻道」Youtube影片）

針對高雄市長韓國瑜邀請資深演藝人員代言觀光，例如藍寶石歌廳、瓊瑤等，余天說自己在第一時間就講過，白冰冰曾經為韓國瑜去站台，然後韓國瑜第一時間就去找白冰冰代言，這是情感。主持人周玉蔻誇余天，那「新北應該要找你代言啊！侯友宜跟你有仇？」余天立刻反駁「沒有！侯友宜跟我沒仇啦！我認識侯友宜很久了欸！」

最後，李亞萍被問到如何看待被綠營譏笑的韓國瑜？她強調「我覺得這個才是對的！余天幫民進黨輔選多少場？上千場！可是話說回來了，你如果到了什麼跨年啊…有報酬的那種，就會去請什麼黨星、韓星，花上千萬請一些藝人，卻從來沒想到余天，余天變成了『沒有錢的無價之寶』。（國民黨）對於老藝人還知道感恩回報，這些人本來就是應該，你是豁出去、人進來欸！又不是錢出去。」所以對韓國瑜找資深藝人的行為，覺得很感動。

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關鍵字：余天,李亞萍,周玉蔻

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