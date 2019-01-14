余天後悔踏入政壇　李亞萍批大家搶位子：想加入「討厭民進黨」

▲余天、李亞萍。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市黨部主委余天與妻子李亞萍14日接受廣播專訪時，余天坦言自己當年後悔踏入政壇，而李亞萍也直言「民進黨越來越像國民黨」，好不容易執政了，大家卻眼紅搶位子，自己都想加入「討厭民進黨」。

李亞萍在廣播中指出，民進黨在執政之後，派系一個個冒出來，很多人眼紅想要搶位子，搞得民進黨越來越像國民黨；而過去那個接地氣的政黨，現在卻好多人穿西裝打領帶，「打得跟真的一樣」，都不接地氣。

李亞萍說，她討厭民進黨很多地方的作風，紅著眼睛搶位置，比國民黨到台灣的時候搶得還要嚴重，派系問題相當嚴重，一下子這個派系不滿，一下台獨不滿，是想把民進黨拉下去；她還開玩笑地說，她自己都想加入「討厭民進黨」。

至於余天則坦言，自己在政治圈11年了，當初踏入政治這條路其實蠻後悔的，本來唱歌唱得好好的，為什麼黨中央會想要徵召他；至於未來如果當選，會不會讓兒子、女兒進入辦事工作？他承諾「絕對不會」，當初第一次當立委不懂眉角，兒子在家沒事才請他到立院實習。

余天笑說，當時第一屆立委的前半年，狗仔隊一路跟拍，從立法院到家裡，發現都沒什麼事情，後來才找到余祥銓去。

▼民主進步黨新北市黨部主任委員余天。（圖／資料照）