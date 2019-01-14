余天出征三重立委補選：鄭文燦叫我選！　本來想讓給李亞萍





▲余天、李亞萍。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供，下同）

政治中心／綜合報導

民進黨提名余天出征新北三重選區立委補選，他14日接受廣播專訪時表示，本來是想要妻子李亞萍去選，因為在家裡都是李亞萍在講話，相信到立法院也很會講話，但後來才發現她戶籍不在新北市，因此作罷；最後自己還是接到協調小組召集人鄭文燦的電話，對方要他去選，才投入補選。

余天和李亞萍14日一同接受廣播節目專訪，由於李亞萍批評余天補選立委「又老又窮選什麼？」，所以被主持人周玉蔻詢問「現在跟民進黨有恩怨嗎？」李亞萍否認跟民進黨有恩怨，是「跟余天有恩怨」，但對於民進黨，自己覺得「現在民進黨像國民黨、民進黨卻像國民黨」，國民黨的人穿起草鞋、布鞋，民進黨的人卻穿起皮鞋，自從執政後講話都文謅謅的，老百姓根本聽不懂！

李雅萍更說，民進黨在當選後很多人眼睛紅、挑位子，一下子這派系不滿意，一下子台獨不滿意，「這是幹嘛啊？想要把民進黨拉下來嗎？我很想加入討厭民進黨。」李亞萍也強調，她討厭民進黨是因為派系很多，造成對立讓黨內不團結，「討厭某些人的作風」。

關於立委補選，余天表示，本來他是屬意李亞萍參選立委補選，因為家裡都是太太在講話，他相信如果到立法院，應該也很會講話。不過，因為李亞萍的戶籍不在三重，現在遷戶籍也來不及，原本太太一直反對他參選，黨中央曾致電表示，協調小組要找三重地區幾位有意願的人來談，自己當時回答「你們去商量吧！有適當人選就用他們，給年輕人機會。」並表明會全力輔選，但後來黨中央還是打電話叫他去。

周玉蔻問，「黨中央是誰？」余天回應，「鄭文燦啦！他叫我選。」被問到國民黨文傳會副主委鄭世維可能是對手？余天回應，倘若韓國瑜為國民黨參選人輔選，他自己「要更加努力」，因對三重有感情、過去跑行程走透透，這次補選「蠻有把握的」。