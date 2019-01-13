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搞外遇惱羞拿刀殺人！　渣男現在被逼「女友屍體」完婚

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國際中心／綜合報導

24歲的奈及利亞男子蘭達由（Saliu Ladayo）在一次吵架中，拿刀將19歲的女友奇蒂伯利（Confidence Chidiebere）殺死，隨後被女友的家人要求要將已經死去的女友屍體娶回家，並支付禮金費用，才能將人下葬；不過他在婚禮舉行當天搞失蹤，導致儀式無法完成，而奇蒂伯利的屍體則因此在停屍間裡待了8個月之久。

根據外媒報導，奇蒂伯利2018年5月參加完大學考試之後，在去找蘭達由的路上被其他人告知，男友似乎跟另外一個女生糾纏不清，而這個問題也成為兩人吵架的導火線；吵架到最後，奇蒂伯利更開始咒罵、詛咒男友，隨後生氣地走人。

蘭達由說，女友在5月15日時再度回來找他，儘管他不停地請求原諒，但似乎無法平息女友的怒火，感到莫名沮喪的他為了阻止這失控的情況，拿出了一把刀反覆刺向奇蒂伯利的胸口，造成人不幸死亡。

奇蒂伯利的父母認為，蘭達由應該要回到他們的家鄉，跟死去的女兒進行一場普通的婚禮，穿禮服、戴戒指，甚至還要支付禮金，這樣女兒的遺體才能夠被下葬。不過根據當地媒體報導，原先同意這個要求的蘭達由在儀式舉行前反悔，導致奇蒂伯利的遺體至今無法下葬，在死後8個月仍待在停屍間裡。

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關鍵字：奈及利亞,女友,屍體,婚禮

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