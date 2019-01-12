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僅靠7000補助養2孫女！78歲嬤「只吃菜」存錢…哽咽：要讓她們去畢旅

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記者鄒鎮宇／綜合報導

「我都不敢出門…」78歲的阿嬤邊擦眼淚、哽咽說著，因為兒子及媳婦很早就過世，年紀大的她只能靠著每個月7000元的老人年金養育兩名孫女，一想到自己有個萬一，只能留下孤苦無助的對方，阿嬤擔心的淚水也跟著滑落，「她們長越大我越擔心」。

阿嬤表示，小姊妹的媽媽在她們年幼時就過世，爸爸也在8年前接著離開，「我前面抱一個、後面揹一個就出門，那時也不覺得怎樣，現在她們長大了反而更擔心，怕她們在外面會不會有什麼狀況，每天都要等到她們回家才會安心」，如今大妹就讀國中，小妹也即將小學畢業。

每個月的7000元的年金補助，阿嬤為照顧3人，一下就花完了，家中只能靠著自己種的菜度日，「小孩子還在發育，買點肉給她們吃，我老人家就沒關係，有時候有人也會送菜給我吃」；同時，她也希望給小孫女最好的，不斷節儉度日，就想讓她們可以有錢買文具、讀書，甚至跟同學參加畢業旅行。

▲▼僅靠7000補助養2孫女！78歲嬤「只吃菜」存錢…哽咽：要讓她們去畢旅。（圖／翻攝兒福聯盟）

▲阿嬤不敢出門，就怕有萬一後，沒人照顧兩個小孫女。（圖／翻攝兒福聯盟）

「我菜不敢種太遠」阿嬤78歲高齡，除了身體變差外，也容易受傷，因此她只在住家外圍自己種些菜，「萬一不小心跌倒，兒子也過世了，兩個孫女才這麼大，我害怕」，「我都不敢出門，如果發生什麼事，害到兩個小孫女」。

兩姊妹被迫早熟，也很擔心阿嬤的安危，走路要小心，不然在浴室會滑倒」、「瓦斯要記得關」、「要記得吃藥，不要隨便亂跑」，每一句叮嚀，都是害怕阿嬤會不小心離開她們，留她們兩人獨自面對人生；就連生日願望，小妹也都許下想要阿嬤長命百歲，可以陪伴她和姐姐長大。

12歲的小妹有個心願，可以跟姐姐一起在市區開咖啡廳，由姊姊製作甜點，她煮咖啡；除了可以就近照顧阿嬤之外，也可以藉此賺到金錢，照顧3人的起居，希望「家裡的人可以很好，可以成為一個可以幫助別人的人」。

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