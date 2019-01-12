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工程師想追27歲上進妹！猶豫「學店有單純的？」　網中肯分析...打醒他

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約會,拜金,浪漫（圖／視覺中國CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

一名工程師最近想追一個27歲女生，對方長相中上、也很認真上進，但以前卻是超級學店畢業的，這一點讓他有些卻步，同時誠心想問「這類有單純的女生嗎？不想變成回收業者。」對此，網友們給予中肯解答，同時不禁吐槽，「你是念書念傻了嗎？」

工程師在論壇「mobile01」提到，「最近想追一個女生，27歲，目前工作、生活單純，但以前是學店畢業的，而且還是念那種男生多於女生的系。因為小弟頂大理工碩畢的，認識男生居多，但還是會有30-40%的女生，想請問如果超級學店大學畢業的、長相中上，有可能有單純的女生嗎？

他強調，自己並沒有要戰學校，但身邊女生都很單純，不是單身宅女，就是有男友便從一而終，「我不曾和超級學店的女生長期相處過，在刻板印象裡，學店女生就是那種上課等於副業，整天不是打工就是玩、夜衝夜唱，年紀輕輕就和男生同居之類的。」

▲吳男第一次去夜店就把小姐帶出場，結果下場超慘。示意圖與本案無關。（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

不過男網友話鋒一轉，表示對方現在很認真也非常上進，「我真的想不透，如果她當初就這麼認真，怎麼會念那種學店。」看完他的問題，大部分網友都認為，「哪間學校畢業的不是重點，跟女生個性和家庭環境比較有關係。」

還有一名網友直接吐槽，「樓主是公式背太多，習慣用歸納分析法來標籤所有人？誰規定做事認真的人，就不能是學店出來的？所以按照樓主的邏輯，貧苦人家就沒有出頭的一天？」

對此，原po解釋，和女方已經認識1年以上，密切聊天也有半年，「因為本身混科技業，有一些職業病，很容易用學歷看人，在社會上也都不太相信別人，只是想知道在那種環境下，有沒有可能有單純的女生而已。」

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