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韓國瑜回娘家！樂奔北農尾牙「見人都能叫出名字」　員工激動：很想你

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜13日北上與瓊瑤會面後，晚間特別「回娘家」直奔北農參加尾牙，無預警的的行程與直播，使老同事們看到都非常驚訝，高喊「市長好」、「太想念你了」樂烈歡迎老長官。韓國瑜說，因為北農舉辦尾牙活動，舊同事都希望他回來一起敘舊，所以他特別回娘家參與，看見的每個人都還能叫出名字。

臉書直播可以看見，韓國瑜先是介紹北農公司，強調北農是全東南亞最大拍賣市場，每天都會有卡車從宜蘭、花蓮運送農產品，接著開始回顧過去種種經歷，像是以前地震時把北農招牌震歪，就有風水師看了說不扶正會影響總經理心臟健康，但他聽到修要40萬元，就說讓總經理心臟繼續不好吧，所以至今招牌都有點歪。

▲▼韓國瑜回娘家！樂奔北農尾牙「見人都能叫出名子」　員工激動：很想你。（圖／翻攝自韓國瑜直播）

▲韓國瑜「回娘家」奔北農尾牙，員工激動：「市長好！」、「太想念你了！」。（圖／翻攝自韓國瑜直播）

他還說自己已經快2年沒有回北農了，「前年3月到現在將近快2年了，2年都沒有踏進這一步，我以前幾乎每天都來！」他現在也還能叫出每個人的名字，路上每一名北農員工都熱情寒暄，許多人高喊「市長好」、「太想念你了」。韓國瑜還帶大家一窺鑰匙箱，「以前我晚上睡覺，鑰匙都放這裡，打開來就是鑰匙，我都會記得！」

韓國瑜後來被安排坐在北農董事長、北市府副市長彭振聲身旁，兩人不時交頭接耳氣氛熱絡，還有台北市議會議長陳錦祥、北市府顧問蔡壁如今也都有出席，並且與韓國瑜也都有互動，後來還上台與北農的老戰友大合唱一首歌曲，溫馨的畫面讓人看了相當感動，直播也吸引超過12萬人次觀看。

難得回娘家，向這邊的人事物打打招呼！

韓國瑜發佈於 2019年1月13日 星期日
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關鍵字：韓國瑜,回娘家,北農尾牙,北農

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