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韓國瑜是我偶像！瓊瑤打造高雄愛情之都靠「很多橋、蓋公園、拍電影」

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▲韓國瑜北上拜訪瓊瑤 。（圖／記者周書羽攝）

▲韓國瑜北上拜訪瓊瑤 。（圖／記者周書羽攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜上任後依然話題不斷，他選前推出重要政見「愛情產業鏈」，現在要努力拚兌現，他找來知名作家瓊瑤擔任總顧問，13日下午4點在台北會面。韓國瑜受訪時感謝瓊瑤願意無給職擔任總顧問，要把高雄打造成浪漫愛情之都，瓊瑤則大讚韓國瑜是她的偶像，至於要如何改造高雄，她說要靠很多橋、蓋公園，還有打造浪漫愛情電影。

特別北上會見瓊瑤，韓國瑜日前曾透露，之所以要找她擔任愛情產業鏈顧問，是因為瓊瑤的《在水一方》正是愛河寫照，他也希望瓊瑤未來能為愛河寫一首英文歌、邀知名歌手獻唱。瓊瑤也曾在臉書上寫下「韓市長，我服了你了！」表達對韓國瑜的力挺。

力拼高雄愛情產業鏈政見兌現，韓國瑜13日特別帶著韓冰北上拜會瓊瑤，他受訪時表示，「我們非常感謝瓊瑤阿姨願意接任高雄市府最高的愛情顧問，還是無給職的，專門研究如何把高雄打造成浪漫之都，非常感謝瓊瑤阿姨願意擔任高雄無給職的產業顧問。」

瓊瑤則是嬌羞表示看到韓國瑜就像看到偶像，「變的不會說話了」。她透露，要把高雄打造成愛情之都要靠三點，首先是愛河是一條河，國際上很多河都有浪漫的橋，所以愛河也要蓋很多橋；其次是高雄需要一座浪漫的公園，裡面要有很多花草樹木，還要有花海，讓新人可以在裡頭拍婚紗照，最好也要有浪漫的月老池、教堂等等。

最後一點，瓊瑤說，高雄應該要拍一部電影，她初步想法這部電影就叫做「天作之河」。韓國瑜則補充，瓊瑤非常會譜詞，一定能描繪出高雄的浪漫，「瓊瑤阿姨創作非常棒，對高雄一定會有很大幫助，代表高雄市民感謝您」。

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