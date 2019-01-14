跳愛河爭議　陳菊市府搞就沒人罵？網友質疑：遇韓流就轉彎

▲「愛河水漾嘉年華」當時也有用鞦韆跳愛河，卻無引發批評聲浪 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

墜入愛河拚觀光！力推愛情產業鏈，高市觀光局長潘恆旭出點子就在2月14日西洋情人節主辦「墜入愛河」，號召25對情侶，由男伴跳入愛河，對愛人宣告「我愛你」，現在除了高雄市議員邱于軒搶先報名之外，高雄市長韓國瑜也有承諾：「如果跳愛河對高雄的觀光有幫助的話，說不定我真的會跳！」不過現在卻有不同批評聲浪，質疑這是鼓勵自殺行為、甚至危害安全，可是有網友發文力挺韓國瑜「一樣是跳愛河，陳菊市府辦就沒事」。

網友指出陳菊市府舉辦的跳愛河活動，就是在2018年6年30日到7月8日期間的《愛河水漾嘉年華》，地點就在高雄橋與中正橋之前的愛河流域，在7月8日當天有一場「盪鞦韆跳愛河」活動，參與活動的民眾不乏有小朋友，但也都有帶安全帽跟救生衣，透過鞦韆跳進愛河當中，不過當時真的沒有反對批評聲浪，最後還跟自殺連想再一起。

▲「愛河水漾嘉年華」當時也有用鞦韆跳愛河，卻無引發批評聲浪 。（圖／地方中心翻攝）

現在韓國瑜市府觀光局推出「墜入愛河」活動，還沒舉辦就先惹議，甚至有身心科診所院長林耕新醫師在臉書發文強調「對於長期致力於自殺防治的我來說，『跳愛河』一點都不浪漫，反而是我們內心無限的擔憂，甚至是心中的痛！高雄市政府不要再白癡下去，好嗎？市民的耐心是有限度的！」

對於林耕新的臉書貼文，潘恆旭指出絕對會搭配安全措施，比喻永浴愛河，是城市行銷的創意作法，希望有情人終成眷屬，與精神科醫師認為鼓勵自殺是不同方向，同樣的跳愛河活動，現在卻因為兩個不同市長有了不同批評聲浪，也難怪網友會多了些揣測。