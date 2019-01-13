▲精通4語！高雄警秒變「人肉翻譯機」，迷路日本夫婦聽到驚呆了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市新興分局、中正三路派出所彭穩達，因精通4種語言被人取了「人肉翻譯機」綽號，日前一對日籍夫妻來台灣高雄自由行，但卻找投宿的旅館時迷路了，最後只好前往派出所求助，彭穩達就利用流利的日文溝通，不但協助日籍夫妻找到旅館，還介紹了許多高雄美食與景點，讓日籍夫妻狂讚：「太厲害了！」

根據了解，日籍遊客46歲吉丸慎在日本東京擔任設計師，10日趁休假帶太太來台灣自由行，但不料他們從北部搭高鐵南下高雄，轉乘捷運要前往舊市議會站下車，但卻意外在美麗島轉乘時坐錯方向，2人嚇得在信義國小站緊急下車，只是語言不通無法求助民眾，看到派出所後立刻拖著沉重的行李上門求助。

▲彭員最後用巡邏車協助日籍夫婦2人抵達住宿旅館。（圖／記者吳奕靖翻攝）

當時備勤的員警發現求助的是日本人後，立刻就請請出號稱「人肉翻譯機」的彭穩達，彭員立刻以流利的日語安撫吉丸慎夫妻，接著說可以用巡邏車協助2人到住宿旅館，同時還順便介紹了高雄當地的知名景點及特色美食，吉丸慎夫妻對於彭員如此流利的日語，驚訝的瞪大眼睛直呼：「好厲害！」

彭穩達畢業於東吳大學法律系，因為擔任過法官助理，經常要閱讀日文文件，最後自學日語成功，能流利使用英日中及客語對話，因此被同事取了「翻譯機」綽號。吉丸慎夫妻也表示，台灣警察的關心與熱情讓他們十分感激，對台灣也留下深刻的好印象，希望彭員未來能到日本做客，屆時讓他們熱情招待回報。