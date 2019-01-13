　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

精通4語！高雄警秒變「人肉翻譯機」　迷路日本夫婦聽到驚呆了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高雄警「人肉翻譯機」精通4語 迷路日本夫妻驚呆了。（圖／記者吳奕靖攝）

▲精通4語！高雄警秒變「人肉翻譯機」，迷路日本夫婦聽到驚呆了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市新興分局、中正三路派出所彭穩達，因精通4種語言被人取了「人肉翻譯機」綽號，日前一對日籍夫妻來台灣高雄自由行，但卻找投宿的旅館時迷路了，最後只好前往派出所求助，彭穩達就利用流利的日文溝通，不但協助日籍夫妻找到旅館，還介紹了許多高雄美食與景點，讓日籍夫妻狂讚：「太厲害了！」

根據了解，日籍遊客46歲吉丸慎在日本東京擔任設計師，10日趁休假帶太太來台灣自由行，但不料他們從北部搭高鐵南下高雄，轉乘捷運要前往舊市議會站下車，但卻意外在美麗島轉乘時坐錯方向，2人嚇得在信義國小站緊急下車，只是語言不通無法求助民眾，看到派出所後立刻拖著沉重的行李上門求助。

▲▼高雄警「人肉翻譯機」精通4語 迷路日本夫妻驚呆了。（圖／記者吳奕靖攝）

▲彭員最後用巡邏車協助日籍夫婦2人抵達住宿旅館。（圖／記者吳奕靖翻攝）

當時備勤的員警發現求助的是日本人後，立刻就請請出號稱「人肉翻譯機」的彭穩達，彭員立刻以流利的日語安撫吉丸慎夫妻，接著說可以用巡邏車協助2人到住宿旅館，同時還順便介紹了高雄當地的知名景點及特色美食，吉丸慎夫妻對於彭員如此流利的日語，驚訝的瞪大眼睛直呼：「好厲害！」

彭穩達畢業於東吳大學法律系，因為擔任過法官助理，經常要閱讀日文文件，最後自學日語成功，能流利使用英日中及客語對話，因此被同事取了「翻譯機」綽號。吉丸慎夫妻也表示，台灣警察的關心與熱情讓他們十分感激，對台灣也留下深刻的好印象，希望彭員未來能到日本做客，屆時讓他們熱情招待回報。

ET快訊
小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！網友全暴動
口譯哥外派惹議　綠委：「資歷太淺」

關鍵字：日語,日文,旅客,旅館,旅店,高雄警察,翻譯,人肉翻譯機

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆當眾掀衣！露媳婦32週孕肚「來摸摸看哦」　親戚伸手…她秒爆氣

LINE翻譯是真人？他嗆「爛透了」秒被反擊譙爆...網笑翻：太有個性

尾牙折現3000元！佛心老闆「贊助5張千鈔聚餐」　她加碼曝年終…網暴動求職

網驚喜抽到「超實用好物」秒回本！超商店員曝福袋挑選祕訣

幫顧5歲小姪女！她祭「40色彩妝組」陪玩...見「超專業手勢」秒驚呆

網哭嚎！30年歷史「熱巧克力」竟然要下架了　麥當勞曝光停售原因

茶桌上擺小手手！老司機偷笑「撞加藤鷹手勢」　網揭秘真面目：放OO的

狂飆45度！養3年高背紅尾金「壯烈翻肚」...1.6萬辣椒紅龍沒事　網：幫擋煞

精通4語！高雄警秒變「人肉翻譯機」　迷路日本夫婦聽到驚呆了

比基尼北半球炸出！「爆乳版陳意涵」晃昏網友　激似本尊求開門

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們

副頭目確診癌末..欠她承諾20年　老伴逼婚：母系社會！我做主

後座醫學系女大生被輾頭亡　閨蜜遭判刑！違停運將無罪

媽病逝..爸吃鎮定藥入睡！　吳尊曝「下輩子心願」逼哭72歲爸

許莉潔x信合飆《千年之戀》　唱完嗨翻....全體起立

夫婦3年零浪費！自製牙膏、洗髮水 打造「環保貓旅館」每月垃圾僅104克

精通4語！高雄警秒變「人肉翻譯機」　迷路日本夫婦聽到驚呆了

比基尼北半球炸出！「爆乳版陳意涵」晃昏網友　激似本尊求開門

她坐輪椅搭公車　竟被司機嘲諷「你身障人士，就要待在家啊」

影／7000元養2孫女…486先生霸氣「養祖孫」兒福聯盟急聯繫　阿嬤回應了

不立中柱1年又擋門口！他怒貼「側柱詩」交戰　住戶朝聖狂簽名

影／巴黎市區爆炸「街區玻璃全碎」！觀光局：當地旅遊團無受影響

「不想死太痛苦」老母簽急救抉擇單！女兒一拿手狂抖　網讚爆：快簽吧

工程師想追27歲上進妹！猶豫「學店有單純的？」　網中肯分析...打醒他

影／對撞貨車手擦傷！高職弟丟4估價單「收驚＋曠課費2.3萬」　司機看傻了

接掌環保署　張子敬：佩服蘇揆熱誠「我沒藉口不好好做」

中學五人制／國男組北區複賽　竹縣博愛、苗栗建國爭第一

80歲失智老婦換尿布抵抗！女看護「出拳怒毆」...她左眼球被轟爆

貴婦奈奈躲加拿大「外國網友也在找」！　　居民爆：上月就住在P島

精通4語！高雄警秒變「人肉翻譯機」　迷路日本夫婦聽到驚呆了

AIT政治組長FB力挺趙怡翔：Vincent你要堅強！　網正反夾擊

憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」　沒常識理由讓她大傻眼

聰明阿金靈活舌「15秒開鎖」！開心用腳踹門：簡單啦～

比基尼北半球炸出！「爆乳版陳意涵」晃昏網友　激似本尊求開門

快訊／高雄林園化工廠深夜氣體外洩失火　39名警消衝到場警戒

時尚保溫瓶公司年賺30億　限量、鮮豔讓顧客搶翻天

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

生活熱門新聞

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女..

86先生霸氣宣言「養祖孫」！阿..

想追27歲妹！工程師：學店有單..

她酸工人月入45K太少　臉書遭..

主人心酸餵蒼蠅！捕蠅草超傲嬌

台中「女模級警花」　男友身分曝..

工程師打LOL「白嫩渾圓」滿出..

高職弟對撞貨車！求收驚＋曠課2..

7000元補助養2孫女！78歲..

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

防檢局年後徵2名領犬員　薪資3..

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

極簡房間嫌寒酸！網看傻：剛搬進..

78歲嬤靠補助養2孫女　486..

更多熱門

相關新聞

LINE翻譯是真人？他嗆「爛透了」秒被反擊

LINE有一個官方帳號主打自動秒回的「中日翻譯」，卻被網友發現疑似是真人翻譯。一名網友在臉書「爆廢公社」社團中貼出一張截圖，他用該帳號翻了幾句，發現翻譯似乎不是很完美，下意識地說出一句「你的翻譯爛透了」，沒想到對方立刻用中文反擊，讓他傻眼地說，「原來是真人翻譯啊」。

單親媽與家人斷訊　旅館當產房生子

母旅館產子抱警所求救　送醫搶救不治

大媽推特殊服務被拒怒：沒需求算啥男人

日本九州近海規模6.4地震！觀光局曝傷亡數字

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小山丘擊落保時捷！女出院再買一輛

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女兒狂抖

女童搭堆高機遭輾斃！嬤目睹崩潰

骷顱狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網友

86先生霸氣宣言「養祖孫」！阿嬤回應了

秦嵐撩裙「驚人高跟鞋」曝光　網嚇呆：踩高蹺？

「霸凌者燒死我爸媽⋯」少女報復同學血染雪地

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿出身體」

國道轎車自撞護欄　車頂掀開3人被拋飛1人亡

想追27歲妹！工程師：學店有單純的？

2019「注定當單身狗」星座Top5！

子瑜結束台灣假期！「手上都禮物」滿載回韓

她酸工人月入45K太少　臉書遭灌爆

堆高機輾斃孫女！外婆顫問：怎麼辦

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面