茶桌上擺小手手！老司機偷笑「撞加藤鷹手勢」　網揭秘真面目：放OO的

▲這隻小手手到底是什麼茶具呢？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

隔行如隔山，許多專業工具都是從事該行業的人才懂。一名女網友就表示，她是開茶行的，日前添購新的茶具，卻被身邊的老司機問「為什麼要用XX鷹之手？」還用奇怪的眼神看她。網友看到照片後也忍不住笑出來，因為形狀實在是太像某知名前AV男優的招牌手勢。最後則是專業網友出來解答，讓其他人恍然大悟。

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，她是開茶行的，日前添購了新的茶具，但不知道為什麼，大家都問她為什麼要用「XX鷹之手」，每個朋友來都叫他什麼「英手」，「我真的疑惑，大家都用奇怪眼神看我。廢友有人知道這個東西的作用嗎？真的只有我一個人知道嗎？」

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▲原PO買了新的茶具後，就被用奇怪的眼光看。（圖／翻攝自爆廢公社）

仔細看看照片，女網友買的器具約半個手掌大，形狀則是仿人的手，手勢感覺很像比出數字「8」，但手指又沒那麼開、還微微彎起，乍看之下彷彿前AV男優「加藤鷹」的招牌手勢。看到照片後，老司機們也紛紛偷笑「加藤鷹之手」、「拿著睡覺，醒來看會不會變猛」。

▲原來是因為小手手和金手指「撞手勢」啦！（圖／資料照、翻攝自爆廢公社）

其他人則紛紛猜測這隻小手的作用「這是…置煙座嗎」、「挖鼻孔用的」、「它是筷子手，放筷子的嗎」、「筷架」。有人則是給出正確解答，「放過濾茶葉的那個器具」、「這叫佛手」、「放濾網的啦」。據悉，這隻小手被稱做「佛手」、「茶漏架」，材質有陶瓷、玉瓷、紫砂等等。

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▼小手手其實是茶漏架啦！（圖／翻攝自爆廢公社）