LINE翻譯是真人？他嗆「爛透了」秒被反擊譙爆...網笑翻：太有個性

▲他嗆LINE中日翻譯「爛透了」，被系統用中文反嗆。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

LINE有一個官方帳號主打自動秒回的「中日翻譯」，卻被網友發現疑似是真人翻譯。一名網友在臉書「爆廢公社」社團中貼出一張截圖，他用該帳號翻了幾句，發現翻譯似乎不是很完美，下意識地說出一句「你的翻譯爛透了」，沒想到對方立刻用中文反擊，讓他傻眼地說，「原來是真人翻譯啊」。

從網友分享的截圖可以看到，一開始的對話非常正常，原PO先後打了幾句「阿」、「你好」、「你找我幹嘛」，對方也快速地幫他翻譯，但原PO似乎對系統的答案不是非常滿意，不客氣地說，「你的翻譯爛透了」，結果系統竟瞬間「活起來」，直接用中文嗆他，「有種你來翻」。

原PO看到這回應嚇傻了，隔了2分多鐘才又輸入，「蛤？你剛剛說什麼？」這時系統彷彿怕做是被抓到般，沒有繼續和對方互嗆，立刻切換回日文翻譯功能，讓他傻眼地說，原來這個官方帳號不是電腦翻譯，而是真人翻譯啊！

這張截圖一曝光，立刻引來網友熱烈討論，紛紛留言表示，「翻譯爆走ㄌ」、「森77」、「是不是太有個性了」，但也有眼尖的網友發現，該帳號的最前面沒有「官方帳號」的綠色盾牌，甚至還有能打電話的按鈕，其實是一般帳號偽裝的，也有不少網友實測發現，系統根本不會像圖片中那樣回覆。

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▼網友發現原PO的對話少了官方帳號的綠色盾牌，實測也不會像圖中那樣回覆。（圖／翻攝自爆廢公社）

