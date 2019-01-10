網哭嚎！30年歷史「熱巧克力」竟然要下架了　麥當勞曝光停售原因

▲麥當勞停售熱巧克力。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

繼下架焦糖奶茶後，麥當勞又要下架長青飲品熱巧克力了！最近，有網友到麥當勞點餐時，才發現熱巧克力竟然沒有販售了，讓他感到晴天霹靂。對此，業者回應證實消息指出，由於熱巧克力因銷售不如預期，所以將依各餐廳供貨情形陸續停止販售。

有網友在PTT上分享說，早上跑去麥當勞買早餐想點熱巧克力時，竟然被店員告知已經停售，並全部換成咖啡機，讓他哀嚎說，「上次停售焦糖奶茶已經讓我崩潰一次了，現在又把可可停售」。而其他網友也崩潰說，「為啥阿？不是很好喝嗎？」、「甜飲我只喝熱可可...麥家不會太淡好喝啊！」

對此，麥當勞回應指出，由於考量消費者喜好及市場情形，並持續檢視並不定期調整餐點品項，加上熱巧克力因銷售不如預期，所以將依各餐廳供貨情形陸續停止販售，未來亦會開發更多新選擇供消費者嚐鮮。而熱巧克力目前估計已經在台灣上市販售30年左右。

另外，對於最近連鎖餐飲業者漲價風潮，麥當勞是否也會跟著調漲價格，業者則說，考量市場環境及營運成本，持續檢視產品與價格結構，目前無調價計畫。至於肯德基則表示，目前都還在審慎評估中。至於摩斯漢堡同樣也說，目前沒有調漲計劃。