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婆婆當眾掀衣！露媳婦32週孕肚「來摸摸看哦」　親戚伸手…她秒爆氣

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▲懷孕,孕期,不孕,生產,孕婦,嬤嬤,母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲她懷孕32週，卻遭婆婆當眾掀衣任人摸孕肚。（示意圖／Pixabay，與本文當事人無關，下同）

網搜小組／綜合報導

人與人相處互相尊重才能維持良好關係。一名女網友在PTT上抱怨，她目前懷孕32週了，婆婆難得從南部北上探望他們，沒想到一見面就興奮伸手要摸她的肚子，還在一大群親朋好友面前伸手要掀她的衣服給其他親戚摸，甚至把她的血壓藥和子癲前症的藥丟掉，讓她非常不高興。

女網友在PTT媽寶版上PO文，她說自己是個對身體界線非常分明的人，很不喜歡被不熟的人抱或是摸，和先生結婚幾年了，最近懷孕32週了，婆婆因為北上參加婚禮，難得有機會到台北探望他們夫妻，婆婆一看到她就興奮地伸手要摸她的肚子，她趕快轉移話題才暫時讓婆婆忘掉這件事。

隔天她和老公要一起開車載婆婆回南部，順便去探望阿嬤，結果婆婆一起床看到她，就馬上靠在她的肚子上想要聽孩子的聲音，回南部的路途上，還要求她一起坐在後座，「她想要一路上可以隨時摸我的肚子」，好不容易到了南部，想說終於可以休息一下了，結果家裡出現一大堆親朋好友等著他們回去。

他們一進門，所有親戚都熱情地看著她，這時婆婆竟然當眾要掀起她的衣服給其他親友摸看看肚子，她馬上以寶寶在休息為由拒絕，沒想到吃飽飯後，婆婆又說要摸肚子，她就妥協讓婆婆摸了一下，結果因為寶寶在休息，婆婆沒有摸到寶寶在動，竟然又再次要在大庭廣眾下掀她衣服。

▲▼孕婦,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

其他親友也在一旁幫腔說要壓一壓肚子，還要拍拍看，幸好老公及時出聲阻止拯救她，但這時婆婆又不開心了，突然生氣地大哭起來，「開始說自已很可憐，只是想摸肚子都是我故意叫寶寶不要動，讓他沒有摸成」，甚至一氣之下說看見她亂吃藥，「所以她在我們要回南部的時候幫我把藥都丟了」。

聽到這句話她真的壓抑不住怒氣了，那些是她在吃高血壓和子癲前症的藥，跟婆婆說明後，婆婆還強辯說，「誰懷孕不是這樣的，大家都不吃藥，懷孕不能吃藥
是常識，就算在辛苦都要忍。台北的醫生就是這樣，故意說的很嚴重，你媽沒有教你嗎？還放任你這樣吃，這樣你們以後可以帶好孩子嗎？」

她老公聽到婆婆這麼不講理也生氣了，跟婆婆說，「如果你是這樣想每個人的話，你接下來孩子滿月有空再上來就好。其他的事你不用擔心，你管好自已就好。」結果事後親戚朋友還跟她說，不應該那麼小氣不讓婆婆摸肚子，她傻眼地說，自己是不開心婆婆擅自把她的藥丟掉，「我們生氣的點完全不一樣」。

網友們看到她的貼文後，紛紛留言表示，「遠離婆婆跟那一票親戚」、「丟藥是甚麼鬼，以為她是誰」、「子癲前症耶，是害媽媽跟小孩好嗎」、「眾掀衣服讓他們敲敲打打摸摸，是把妳當玩具嗎」、「掀衣服真的太匪夷所思了」、「掀衣服我絕對爆氣，還好老公挺你」、「覺得生完還會有很多狗屁倒灶的事情，你要有心理準備」。

ET快訊
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婆婆當眾掀衣！露媳婦32週孕肚要親戚「來摸摸看哦」

關鍵字：PTT,媽寶版,婆婆,媳婦,懷孕,孕肚

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