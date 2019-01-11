尾牙折現3000元！佛心老闆「贊助5張千鈔聚餐」　她加碼曝年終…網暴動求職

▲原PO的佛心老闆讓網友超羨慕。（圖／翻攝自爆廢公社、示意圖／記者劉姵呈攝）

網搜小組／綜合報導

許多公司最近都在籌辦尾牙，這時也能看出自己待的地方到底是不是佛心企業。一名女網友貼文「感恩公司、讚嘆老闆」，說公司不辦尾牙，直接折現3000元外加一包人參雞湯給員工，老闆的老公還贊助台北跟高雄各5000元的聚餐費。她還透露佛心老闆的事蹟，讓其他人羨慕大喊「這是夢吧」、「請問缺人嗎？」

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，因為公司在去年12月底、跨年期間就辦過日本關西員工旅遊了，所以今年就不辦尾牙，「每個人折現3000元外加人蔘雞湯一包，老闆的老公個人再各別贊助台北跟高雄各5000元的聚餐費用。」她說，因為公司過往辦尾牙時沒辦過摸彩，所以折現每人3000元其實真的很划算。

除了尾牙折現，原PO還說，公司為了讓員工有時間好好辦年貨，特別提前一天放假，雖然每個人要被扣一天特休，但因為大家的特休都很多、甚至休不完，但提前放假「讓需要返鄉的人、辦年貨的人都不用人擠人或塞車甚至搶不到車票」，員工都覺得扣特休沒有影響。

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▲這張公告讓員工看了超開心。（圖／翻攝自爆廢公社）

「其實我的老闆真的很佛心」，她表示高雄公司是一棟4層樓的透天厝，1、2樓是公司，3、4樓當一般住家，「高雄公司有一位同事是從彰化南下高雄工作的，老闆就讓那位同事直接住在公司裡，沒有額外收租金，甚至還告訴同事如果有想回彰化，可以開公司的車來回沒關係。」

最後她很幸福地說，遇到好公司、好老闆真的不是一件容易的事情，所以她一直覺得自己很幸運，能在這樣人性化的公司上班。原PO也在留言處透露，老闆的理念就是「員工才是公司最大的資產」，並說她領的薪水還不賴，「往年公司發給我的年終平均也都2.X個月」。

看到貼文後，其他人都羨慕地直喊「別人的老闆總是不會讓我失望」、「公司有缺掃地的嗎」、「炫老闆文」、「哪一間，我想去應徵」、「請他在台中在開一間分公司就好了！這麼佛心的老闆」、「好老闆是珍寶」、「好老闆真的難找」、「羨慕，我是每天都有工賺就很高興了，其他不敢想」。

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