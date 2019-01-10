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狂飆45度！養3年高背紅尾金「壯烈翻肚」...1.6萬辣椒紅龍沒事　網：幫擋煞

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▲加溫器壞掉！養3年高背金龍「壯烈翻肚」...隔壁辣椒紅龍沒事　網：錢在飄。（圖／Su YM授權引用）

▲養了3年多的寶貝......。（圖／Su YM授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名蘇姓網友日前回家發現，因為加溫器壞掉，魚缸飆到45度，就這樣養了3年多的高背金龍翻肚死去，讓他莫名哀傷；不解的是，旁邊的辣椒紅龍仍一尾活龍，似乎完全不受影響。

Su YM向《ETtoday新聞雲》記者提到，當初買這尾高背紅尾金龍，15公分左右要3000多元，而隔壁的辣椒紅龍也差不多長度，但比較貴、要價1萬6000元。

養到現在也3年多了，Su YM平常會餵牠們吃活體類食物，像是蟑螂、朱文錦、泥鰍等，沒想到意外卻突然降臨，「一個加溫器壞掉，漁缸溫度跑到45度，然後就煮魚湯了。」

雖然是件哀傷的事，但網友看完忍不住回，「有些魚，煮著煮著就香了」、「法式舒肥龍魚料理」、「天啊～好貴的魚湯」；同時也有不少人直呼，「看到這景象會呆住吧，還好只有一隻，其它隻沒事就好，不然損失大了」、「龍魚是風水魚，牠在幫你擋煞」、「還好沒有全陣亡」。

▲加溫器壞掉！養3年高背金龍「壯烈翻肚」...隔壁辣椒紅龍沒事　網：錢在飄。（圖／Su YM授權引用）

▲Su YM用塑膠袋幫牠包起來。（圖／Su YM授權引用）

Su YM說，「掛掉的是高背金龍，我也不知道為什麼隔壁辣椒紅龍活得好好的，還有別煮魚湯啦，因為牠都吃蟑螂的」，最後他將魚裝進塑膠袋裡，也不忘感性地說，「阿彌陀佛，感謝你的陪伴......。」

高背紅尾金龍魚（高背紅尾金）是過背金龍與紅尾金雜交出的亞種，背部、背鰭及尾鰭上葉呈墨綠色，尾鰭下葉為紅色，而從腹側往上數到第4排鱗片，則有金色鱗框，主要分布在印尼、馬來西亞一帶。

在幼魚時期，高背紅尾金可以存活於28-30度之間的水溫，不過成魚後要注意降低溫度，得落在24-28度間，然後牠們需要很多光，最好每日光照能超過4小時，同時要保持一定的運動量，才能維持優美體態；另外，也要避免翻腮，若發生時可以進行修剪，並使用揚水馬達促使生長中的腮翼平順。

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