網驚喜抽到「超實用好物」秒回本！超商店員曝福袋挑選祕訣

▲超商福袋引發網友討論潮。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

因應農曆春節即將到來，國內四大超商紛紛推出福袋，讓消費者試手氣。其中，除了小7的20萬份在4分鐘就秒殺外，全家便利商店的福袋也引發不少熱議，甚至還有網友分享內容物，驚喜抽到超實用的好物，羨煞許多人。另外，也有店員曝光福袋挑選祕訣。

最近超商福袋受到不少網友熱烈討論，原因除了大獎有賓士及BMW可抽外，其內涵的商品也讓人有失落或驚喜。其中，有網友也在社交平台「Dcard」上分享，買全家福帶抽到了Nike水壺，「一打開第一個看到的竟然是Nike水壺！這一個就讓福袋回本了啊啊啊！再來是一整盒沖泡的阿華田！」

另外，該福袋內還有比菲多軟糖、全家迷你暖暖包、元本山海苔一包、咔辣姆久、可樂果杯、裝湖池屋海苔鹽薯條、爽健美茶，以及最重要的抽獎卷，上面寫著需登入的頭獎抽獎序號，還有肯德基優惠卷等，內容超級豐富，讓網友感到超驚喜。

而其他網友看完則紛紛回覆說，「Nike水壺超回本欸，我拿到的零食跟你一樣，只是沒有水壺是蛋黃哥行李束帶」、「感覺有值！」、「好幸運喔！」、「Nike水壺也太好！」、「我抽到洗衣袋⋯⋯你也太幸運了」、「買了好多包都沒有nike水壺，原po好幸運」、「看到妳抽到水壺立馬買，抽到蛋黃哥ㄅㄨㄅㄨ，我很難過。」

其中，還有店員跳出來分享挑選福袋祕訣，「水壺一箱只有一個，要摸的話摸上面，它比較長又不能壓，所以摸上面左右邊，會摸到它的頭，那一袋就是了，現在一天進一批，每間頂多1～3袋有水壺，後面還有6批，大家加油！」

全家的福袋是從1/9開始販售，每袋售價199元，內含的商品、贈品總價值最高900元，最低也有300元以上，限量70萬個。業者指出，由於今年福袋採分批出貨方式，因此到一月中，消費者都還是可以買得到，但每家門市進貨數量不一定，要看店長依商圈訂貨。

另外，被網友認為CP值最高的萊爾富福袋，今年共限量55萬份，每袋售價100元，內含5款熱賣零食、飲品與抽獎券乙張。頭獎主打世界頂級名車BMW318i，而貳獎、參獎分別為TOYOTA Altis、TOTOYA VIOS，共三台車讓消費者抽獎。

萊爾富指出，福袋開賣一周售出近3成福袋，約15萬袋，但三台車子目前都還沒有消費者抽中。而OK超商則自1/22至2/3才開賣福袋，限量一萬個，每袋售價100元，最大獎為杜拜雙人6日遊套裝行程，價值20萬。其中，於1/22到1/23購買百元福袋的會員，還能同時參加黃金豬抽獎活動。